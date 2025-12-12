Abrió la inscripción a la Policía de Corrientes: los límites de edad y el requisito clave de no tener tatuajes

La Policía de Corrientes, a través del Instituto Superior de Formación Policial, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”. El plazo final para la presentación de documentación es el 30 de diciembre.

Gendarmería incautó más de 3,5 toneladas de marihuana ocultas en placas de madera en Corrientes

La convocatoria es para la 16° Promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana – 57° de Oficiales de Policía, una carrera que tiene una duración de cuatro años.

Requisitos clave para postularse

Los postulantes de ambos sexos deben cumplir con una serie de exigencias de índole física, académica y de moralidad fijadas por la institución policial:

Nacionalidad y edad: ser argentino/a nativo o por opción. La edad mínima es de 17 años y no deben superar los 25 años (varones) y 23 años (mujeres) al 30 de junio de 2026.

Estado civil: ser soltero/a sin hijos .

Educación: haber culminado el Nivel Secundario Completo y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Aptitud Física: Estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino). IMC no superior a 28 ni inferior a 17. No poseer tatuajes en lugares visibles (miembros inferiores, superiores, rostro, cuello).

Antecedentes: no registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables.

Exámenes: deberán someterse y resultar aptos en el examen médico, pruebas de exigencias físicas y examen intelectual (Historia, Geografía de Corrientes, Formación Ética y Lengua).

Aclaración: los menores de 18 años deben presentar consentimiento escrito de los padres o tutores (acta rubricada por Juez de Paz o Escribano).

Un hombre buscado en Chaco apareció en Corrientes: viajó a Itatí tras separarse para ir a fiestas religiosas

Documentación e información

La documentación requerida, que incluye la cartilla de Inscripción y declaración jurada, puede obtenerse directamente en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1ZzL6FULe1s5JKjuO2_bkrNtqvwDiuQA3?authuser=1 .

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo llamadas).