Puente Chaco-Corrientes: Gendarmería incautó 1.200 kilos de marihuana ocultos en un camión

Un importante operativo de Gendarmería Nacional culminó con el secuestro de 1.200 kilos de marihuana ocultos en un camión de cargas que acababa de cruzar desde Chaco hacia Corrientes por el Puente General Belgrano.

El procedimiento se llevó a cabo durante la medianoche en el puesto de control fijo ubicado a metros de la estación de peaje del puente interprovincial.

Efectivos de Gendarmería interceptaron un camión Scania en el marco de un operativo de rutina. Al solicitar la documentación y verificar la carga, los gendarmes advirtieron "cierto nerviosismo" en el conductor, un detalle que motivó la profundización del control.

La carga declarada, aparentemente, estaba compuesta por cajones de frutas vacíos. Tras remover parcialmente esta cubierta, los funcionarios descubrieron debajo una gran cantidad de "panes" de marihuana envueltos en paquetes.

Luego de la minuciosa requisa del camión, se confirmó el secuestro de un total de 1.200 kilos de marihuana. El chofer del vehículo quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal.