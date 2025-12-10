Polémica en Diputados de Corrientes: Evelyn Karsten judicializará su remoción y denuncia "ataque a la democracia"

La polémica desatada en la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de Corrientes por la remoción de las autoridades funcionales continúa escalando. Evelyn Karsten, la ahora ex secretaria parlamentaria y ex candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza, realizó un fuerte descargo en sus redes sociales y confirmó que judicializará la decisión.

Fuerte controversia en Diputados de Corrientes: el oficialismo removió a la ex candidata de Milei de la Secretaría Parlamentaria

La remoción de Karsten y otros funcionarios fue impulsada por el oficialismo y respaldada por sectores de la oposición, como el peronismo, generando un cruce tenso en el recinto entre el diputado oficialista Norberto Ast y el expresidente del Cuerpo, Pedro Cassani.

Descargo y acusación de "atropello"

En su descargo, Karsten publicó una foto del Artículo 59 del Reglamento Interno de la Cámara, que estipula que un secretario permanece en su cargo "mientras dure su buena conducta", desvirtuando la motivación política de la medida.

"En una sesión absolutamente irregular, bochornosa y sin precedentes, la Cámara de Diputados ha decidido removerme a mí y al prosecretario, violentando el art 59 del Reglamento así como el 106 de la Constitución Provincial", escribió la ex funcionaria.

Karsten denunció que las causales de remoción son taxativas y que la votación avanzó "sin ellas y haciendo votar a diputados que aún no forman parte del Cuerpo Legislativo". La dirigente sentenció: "Sin dudas hoy se configuró un ataque de lleno a nuestra democracia, donde la única gran perdedora fue la institución".

Cargó contra el Gobierno provincial

En su mensaje, Karsten también apuntó al gobernador saliente, Gustavo Valdés, sin mencionarlo directamente: "Hemos naturalizado que por capricho de alguien, el poder del Estado se use y se abuse en detrimento de la verdad y por puro revanchismo".

La ex candidata libertaria minimizó la gravedad de su rol, aludiendo a la desmedida reacción política: "Qué importante debo ser, para que lleguen a este extremo de violentarlo absolutamente todo. Se rompieron todos los códigos".

Eduardo Tassano es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes

Karsten adelantó a la prensa que recurrirá a la Justicia para impugnar la polémica sesión: “Por supuesto que habrá presentaciones judiciales. Esta sesión es absolutamente nula”.