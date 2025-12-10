Empresarios advierten por la posible baja de Ahora Misiones: “Sería un grave error interrumpirlo”

El empresario y ex ministro misionero Nicolás Trevisán calificó como un “grave error” la posible discontinuidad del programa Ahora Misiones a partir de 2026. La preocupación crece entre comerciantes y cámaras empresarias luego de que circularan versiones sobre el fin del esquema de incentivos que desde 2016 funciona como la principal herramienta para que la provincia compita frente al comercio paraguayo, el brasileño y el comercio electrónico.

El dirigente expresó en MisionesOnline el impacto que podría tener la interrupción del programa. Para Trevisán, la eventual baja no solo dañaría la actividad comercial, sino que implicaría “un retroceso profundo” en la formalización económica alcanzada en la última década.

El acuerdo con Estados Unidos y el impacto en el NEA: qué sectores pueden ganar y cuáles deberán adaptarse

Un programa nacido para frenar la fuga hacia Paraguay

Trevisán recordó que Ahora Misiones surgió en 2016 como iniciativa suya y del también empresario Fernando Belli, en un momento en que la provincia perdía cerca de USD 1.000 millones anuales por compras realizadas en Paraguay. La herramienta, basada en promociones, reintegros y descuentos, tuvo desde entonces una adhesión masiva en toda la provincia. “Dentro de las pocas herramientas que teníamos para competir, surgió esta idea que fue fabulosa”, afirmó.

El impacto se percibe especialmente en Posadas, Iguazú y Bernardo de Irigoyen, donde la competencia con los comercios del otro lado de la frontera es más intensa. Según Trevisán, la diferencia entre un día con y sin promociones es “sustancial”.

Riesgos para el empleo y la circulación de dinero

El empresario advirtió que la discontinuidad del programa trasladaría un número significativo de ventas hacia Paraguay, Brasil o plataformas como Mercado Libre, reduciendo la actividad económica provincial.

“Eso es dinero que se va a ir afuera y que no va a quedar en la provincia circulando. Son menos fuentes de laburo, menos circulante, menos servicios contratados”, señaló. En esa línea, sostuvo que la continuidad del programa no solo sostiene al comercio minorista, sino que garantiza que el consumo permanezca dentro de Misiones.

Una herramienta clave para formalizar la economía

Trevisán también destacó que Ahora Misiones ayudó a igualar condiciones entre comercios al promover operaciones con tarjeta de crédito y fomentar la competencia formal. “Fue una herramienta transformadora. Misiones la lleva como bandera y el Gobierno provincial la impulsó con fuerza”, afirmó.

Valdés inauguró el Hotel Marriott en Corrientes y destacó que el turismo genera empleo genuino

Por eso, insistió en que la provincia sigue enfrentando las mismas presiones competitivas que motivaron la creación del programa, ahora profundizadas por el avance del comercio electrónico. “Sería un error grave discontinuarlo. Las ciudades de frontera van a sufrir muchísimo la ausencia de un programa donde muchos consumidores eligen comprar en Misiones gracias a las cuotas sin interés.”

Trevisán confirmó que existe una sintonía plena con la Cámara de Comercio de Posadas, que evalúa emitir un comunicado oficial para expresar su preocupación y solicitar la continuidad del programa. Según el empresario, la discusión debe centrarse en proteger una herramienta que “permitió crecer al comercio como jamás podría haberlo hecho en la informalidad”.