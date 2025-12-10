Ricardo Osuna negó el robo de ganado y la Fiscalía Rural espera una declaración clave de un casero

El abogado Ricardo Osuna, nuevamente detenido por una causa de presunto abigeato, declaró este martes ante la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, donde rechazó de manera terminante todas las imputaciones. Según confirmaron fuentes del caso a Perfil, la exposición se extendió por más de una hora y estuvo centrada en despegarse de los movimientos de hacienda que se encuentran bajo investigación.

La declaración de Osuna se produjo en paralelo a versiones que circularon en las últimas horas respecto a supuestas dificultades de comunicación entre la defensa y la fiscalía. Voces judiciales lo desmintieron: aclararon que la abogada Gabriela Tomljenovic no tuvo impedimento alguno para contactar al Ministerio Público. “Sólo se recibió un mensaje sin pedido formal ni reiteración. No existió intento fallido de comunicación”, señaló una fuente.

Una testimonial que puede reordenar la causa

Este miércoles será el turno de un casero imputado, cuya declaración es considerada clave para reconstruir movimientos internos en los campos vinculados a la causa. Su testimonio podría aportar datos sobre traslados de animales, autorizaciones internas y posibles responsabilidades compartidas.

No se descarta que, en función de lo que surja de esa declaración, la fiscal María Emilia Rudaz disponga nuevos operativos rurales en las próximas horas. La causa continúa bajo secreto de sumario.

El derrotero judicial de Osuna

Osuna fue detenido nuevamente días atrás por orden de la fiscal Rudaz. Este año ya había estado varias semanas preso por otra causa de robo de ganado, de la que obtuvo la libertad tras abonar una fianza récord en la provincia, equivalente a un inmueble valuado en $325 millones.

Aquel expediente se abrió después de que la Policía Rural encontrara más de 120 animales en campos vinculados a su nombre, varios sin marcas legales y otros denunciados como robados en La Leonesa y Margarita Belén. También quedó asentado que el abogado habría intentado entorpecer uno de los operativos cortando alambrados para dispersar la hacienda.

Aunque recuperó la libertad por decisión de la Cámara de Apelaciones, que objetó la prisión preventiva, Osuna permanecía bajo estrictas medidas procesales, entre ellas, la prohibición de salir del país y de contactar testigos o denunciantes.

Con la causa nuevamente en marcha, la Fiscalía Rural avanza en la toma de declaraciones, análisis de guías, documentación de traslado y otros elementos que podrían derivar en más allanamientos. Osuna continúa alojado en una dependencia policial, a disposición de la fiscalía y en el centro de una investigación que promete escalar en las próximas semanas.