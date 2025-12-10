Mendoza aprobó el proyecto de megaminería que defendió Javier Milei

Con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva este martes a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino que se encuentra en Uspallata. Este proyecto, que impulsó el gobernador Alfredo Cornejo, contó con el apoyo del PRO, Cambia Mendoza, parte del justicialismo, legisladores de La Unión Mendocina y el Partido Demócrata, en una votación que se realizó mientras se hacían manifestaciones antimineras encabezadas por las personas que realizaron una caravana de cien kilómetros para llegar a la legislatura bajo el lema “El agua no se negocia”.

Manifestantes de la caravana "El agua no se negocia"

El Senado además aprobó otros tres proyectos vinculados a la minería: la DIA para la exploración del Distrito Minero Occidental II (MDMO II) en Malargüe; el Fondo Compensador Ambiental; y la creación del régimen provincial de regalías. Estas iniciativas ya tenían media sanción de Diputados, por lo que se convirtieron en ley. La DIA de MDMO II se aprobó con 31 votos a favor y 3 en contra; el Fondo Compensador Ambiental y el régimen de regalías, por su parte, tuvieron 30 votos positivos y 6 negativos.

Máxima tensión en Mendoza por proyecto de megaminería impulsado por Javier Milei

Con respecto al proyecto PSJ, el oficialismo provincial logró el respaldo de cinco senadores peronistas: Pedro Serra, Mauricio Sat, Alejandra Barro, Adriana Cano y Mercedes Derrache. Los votos negativos fueron de Cristina Gómez, Gerardo Vaquer, Félix González, Dugar Chappel, Helio Perviú y Flavia Manoni. Duilio Pezzutti se abstuvo.

En el debate, el senador kirchnerista Félix González cuestionó la validez de la DIA y pidió que fuera devuelto al Ejecutivo. Por su parte, Pedro Serra defendió el proyecto argumentando que “hay falsas dicotomías que plantean minería o agricultura, cuando tienen que ser las dos cosas”. Mercedes Derrache validó su cambio de postura en el acceso a documentación complementaria sumada por el Departamento General de Irrigación, especialmente un informe que firmó Sergio Marinelli.

Alfredo Cornejo con Luis Petri

Armando Magistretti también respaldó el proyecto, pero cuestionó el radicalismo por haberse inclinado a una postura pro-minera. Finalmente, Ariel Pringles, de La Unión Mendocina, afirmó que votaba a favor con el objetivo de revertir el estancamiento económico provincial.

Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la UNCuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, habló en Futurock sobre el proyecto: “Hay un temor fundado, no paranoico, de que pueda llegar a afectar las aguas subterráneas del acuífero del arroyo Uspallata y, por ende, del río Mendoza, del cual es afluente… ".

Y remarcó: "Los riesgos que entraña esta mina son múltiples, pero el agua es lo que más preocupa al conjunto de los mendocinos, sobre todo la posibilidad de contaminación del agua que bebemos tres de cada cuatro mendocinos, aguas abajo… No soy fatalista, pero los riesgos son muy altos”.

El recorrido que hizo la caravana "El agua no se negocia" hasta llegar a la legislatura

La postura de Javier Milei sobre la explotación del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

El pasado 8 de diciembre, el presidente expresó en sus redes sociales: “Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

Y agregó: “Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años. Esta nueva Argentina crecerá de la mano de los tres principales vectores de la economía, el campo, la energía y la minería”.

Posteo de Javier Milei a favor del proyecto minero en Mendoza

El presidente afirmó: “Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo”.

