El Gobierno apuesta a cerrar nuevas inversiones mineras con Estados Unidos a través de Pablo Quirno

El nombramiento del canciller Pablo Quirno, en reemplazo de Gerardo Werthein, tiene un rol estratégico en la atracción de proyectos mineros estadounidenses a la Argentina, en el marco de la competencia de Donald Trump con China por los minerales críticos.

Quirno, que hasta antes de ser designado ministro de Relaciones Exteriores fue secretario de Finanzas de Luis Caputo, tiene vínculos con la administración de Trump y con empresarios mineros de su país con los que intentará concertar acuerdos dentro del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

Es sabido el interés del gobierno norteamericano por los minerales de Argentina. En 2024, cuando Diana Mondino ocupaba todavía la cancillería, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdE) sobre Cooperación en Minerales Críticos. Ahora, tras el reciente respaldo financiero del Tesoro de EE.UU. a la gestión libertaria, trascendió a través del The Wall Street Journal, que Scott Bessent negocia con Caputo la ampliación del acceso a esos minerales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los hijos de Caputo y Quirno que trabajan en el gobierno libertario

El nombramiento del nuevo canciller, de fuertes vínculos con la comunidad financiera internacional, tanto por su experiencia en el sector privado como las negociaciones llevadas adelante con los organismos multilaterales de crédito, fue celebrado por la gestión de Trump que espera poder coordinar la llegada de proyectos para la extracción de litio, uranio, oro, plata, plomo y zinc.

El trabajo de Quirno en torno a la atracción de inversiones mineras al país es anterior a su designación en la Cancillería. En marzo de este año, junto con Karina Milei participó de la cumbre Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el evento más importante de la industria minera a nivel mundial. Allí también estuvieron presentes los gobernadores y los gobernadores de Mendoza, San Juan, Jujuy y La Rioja.

Las inversiones mineras de Estados Unidos en el país

Actualmente, los principales proyectos mineros financiados por Estados Unidos en Argentina se extienden desde el norte hasta el sur, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Santa Cruz.

De acuerdo a los informado por NA, los proyectos mineros vigentes con participación estadounidense son: en Jujuy, el Puna Operation (Plata, plomo y zinc), perteneciente a la compañía SSR Mining ; en Salta, el Salar de Arizaro (Litio), donde el 40% es de la holandesa Pluspetrol Resources, el 26% de la estadounidense Argentum Investments LLC y 4% restante de la española Prado Largo SA.; El Quevar (Plata), en el que el 26% es de la canadiense Barrick Gold, y el 30% de la norteamericana Golden Minerals Company; en Catamarca, Fénix (Litio) Catamarca, es de Arcadium Lithium, una sociedad formada con la fusión entre la estadounidense Livent con Allkem; Kachi (Litio), que pertenece en un 75% a la empresa australiana Lake Resources y en un 25% a la compañía estadounidense Lilac Solutions; en Santa Cruz, Cerro Negro (Oro) de la líder global Newmont Goldcorp.

LM/DCQ