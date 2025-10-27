Scott Bessent felicitó a Milei: "La relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó al presidente Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza fue la fuerza más votada.

En un posteo desde su cuenta de la red social X, Bessent expresó: “Felicitaciones al Presidente @JMilei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

El posteo es acompañado por una foto de Bessent junto a Milei cuando éste recibió el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Los memes de Scott Bessent tras el triunfo libertario

Según el secretario del Tesoro estadounidense, “Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.

Y añadió: “Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán la inversión del sector privado y la creación de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

“Bajo el liderazgo del Presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”, concluyó el funcionario clave en el gobierno de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei agradeció en inglés los conceptos de Bessent "por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo".

"La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente @realDonaldTrump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa".

"Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", concluyó el presidente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el posteo de Bessent: “El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región”.

Los cuestionamientos a Scott Bessent en Estados Unidos

Scott Bessent es cuestionado en Estados Unidos por el el plan de ayuda por US$ 20.000 millones para la administración Milei, sobre todo por legisladores demócratas.

Este domingo, Bessent dijo en declaraciones televisivas que la ayuda “se trata de una línea de intercambio” y aclaró que "esto no es un rescate, se usa el Fondo de Estabilización de Cambios, que controlo en el Tesoro".

Bessent aseguró que la utilización de ese fondo “nunca ha registrado una pérdida, y no la habrá ahora”.

"Estamos apoyando a un aliado de Estados Unidos en América Latina y queremos marcar la pauta en América Latina", enfatizó Bessent.

LM