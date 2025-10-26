El cierre de los comicios de este domingo confirmó el peor temor del Gobierno y profundizó la tendencia que ya se había visto en las provinciales: la gente le dio la espalda a las urnas. A las 18 horas, la Cámara Nacional Electoral estimó una participación del 66%, una cifra que marca el mayor ausentismo en una elección general desde el retorno de la democracia. El dato es demoledor y pulveriza el piso histórico anterior (el 71,7% de las legislativas de 2021, en plena pandemia), dejando en evidencia que un tercio del padrón decidió no ir a votar, pese a la obligatoriedad.

Con las urnas ya cerradas, la atención se centra ahora en el escrutinio provisorio, y la advertencia que cruza a todos los búnkers es que habrá que armarse de paciencia. Fuentes oficiales explicaron que se esperan fuertes demoras en la difusión de los resultados. El problema no es solo el debut de la Boleta Única de Papel en distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires, sino también las elecciones concurrentes en cuatro provincias (como Santiago del Estero y Mendoza) y la complejidad de contar las ocho categorías a senador, lo que anticipa una noche electoral mucho más larga y lenta de lo habitual.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...