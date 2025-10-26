Perfil
CóRDOBA

Martín Llaryora votó en Córdoba y alertó por la economía: “La mayoría no llega a fin de mes”

El gobernador realizó un fuerte diagnóstico sobre la situación económica y llamó a los cordobeses a participar en las elecciones legislativas. “Si no hay una perspectiva rápida a partir del lunes, la cosa se va a agravar”, alertó.

Perfil Redacción Córdoba
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, emitió su voto este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24. Tras sufragar, hizo un llamado a la participación ciudadana y trazó un panorama crítico sobre la realidad económica nacional.

Estamos entrando en un momento muy difícil. La mayoría de los habitantes no llega a fin de mes y el endeudamiento con tarjetas de crédito no para. Si no hay una perspectiva rápida a partir del lunes, la cosa se va a agravar”, advirtió Llaryora, en declaraciones a la prensa.

Todo el color de las elecciones: de la camisa roja de Schiaretti a los alfajores Tatín en Córdoba

El mandatario provincial pidió responsabilidad política y trabajo conjunto entre los distintos sectores para “cuidar el empleo y la producción”.

Respecto a la jornada electoral, destacó que el proceso se desarrolla con normalidad: “No hubo ningún conflicto, se pudo abrir muy bien la elección. En toda la campaña garantizamos la libertad de expresión en Córdoba”.

Frente a la baja concurrencia durante las primeras horas del día, el gobernador insistió en la importancia de votar: “Que la desesperanza no les gane. Cuando no vas a votar, la elección se hace igual. Hay que participar”.

Desde la Junta Electoral Provincial informaron que la votación se desarrolla con normalidad en toda la provincia y que los centros habilitados abrieron sin demoras significativas. Llaryora celebró ese escenario y aseguró que Córdoba “da una vez más un ejemplo de civismo y compromiso democrático”.

