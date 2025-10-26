Elecciones en Corrientes en vivo: todas las escuelas están habilitadas y no hay demoras

La provincia de Corrientes definirá este domingo a los tres diputados nacionales que la representarán en la Cámara Baja del Congreso, con el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP). Un total de 951.732 electores están habilitados para votar en 2.807 mesas que se distribuirán en 348 escuelas de todo el territorio provincial.

Guía rápida para votar con Boleta Única Papel (BUP) en Corrientes

La Secretaría Electoral Federal espera que los primeros resultados de la contienda estén disponibles después de las 21:00.

Cinco fuerzas principales compiten por las bancas de la provincia: Vamos Corrientes, Fuerza Patria, La Libertad Avanza (LLA) Corrientes Nos Une y Partido Ahora.

8.00 - Comenzó la votación

A comparación de las elecciones provincial, la jornada comenzó sin mayores retrasos en las escuelas, la jornada comenzó de manera normal.

A diferencia de otras elecciones, las autoridades de mesa se encuentran dentro del aula de votación, donde hay dos cabinas de votación.

8.30 - Votó Raúl Hadad: "Me llamó la atención la puntualidad"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en primer término, Raúl "Rulo" Hadad, emitió su voto en la localidad de San Roque, donde es intendente hasta el 10 de diciembre.

El candidato a diputado de Fuerza Patria sufragó en la localidad de San Roque y llamó a la participación en la jornada electoral.

Luego de emitir su voto en la escuela "Fray José de la Quintana" de San Roque, Hadad recorrerá escuelas de la capital para acompañar a los fiscales de Fuerza Patria.

9.00 - Ferreyra: "En líneas generales, la votación se desarrolla con normalidad"

El Secretario Electoral Federal, Juan José Ferreyra, señaló que la elección en toda la provincia de Corrientes se desarrolla "en líneas generales" de manera normal.

Sin embargo, el funcionario indicó que en algunos lugares se registraron demoras por "algunos remolones" y por inconvenientes con el material electoral.

"No estamos viendo nada raro, nada preocupante, al contrario, se arrancó bien y estamos bien", precisó a radio Sudamericana.

