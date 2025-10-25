EN VIVO | Elecciones 2025: Córdoba elige 9 diputados nacionales

Los cordobeses elegirán desde las 8 de este domingo los 9 diputados nacionales que integrarán la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre.

En la provincia están habilitadas para votar en estos comicios unas 3.120.000 personas, distribuidas en 1500 establecimientos educativos y 9.292 mesas.

Cómo votar con boleta única en Córdoba

Sondeos preliminares estiman una participación cercana al 70% del padrón en los comicios.

Principales candidatos en Córdoba

Los candidatos que encabezan cada fuerza política según el orden de la Boleta Única de Papel en Córdoba son: Partido Libertario (Agustín Spaccesi); Fuerza Patria (Pablo Carro); Ciudadanos (Héctor Baldassi); Unión Popular Federal (Mario Peral); Encuentro por la República (Aurelio García Elorrio); Frente Federal de Acción Solidaria (Stefano López Chiodi alias "Alfajor Tatín"); Política Abierta para la Integridad Social (Edgar Bruno); Córdoba te quiero (Julio Lucero); Partido Demócrata (Rodolfo Eiben); Acción para el Cambio (Alfredo Keegan); Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota); Frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad (Liliana Olivero); Alianza La Libertad Avanza (Gonzalo Roca); Unión Cívica Radical (Ramón Javier Mestre); Pro - Propuesta Republicana (Oscar Agost Carreño); Movimiento Avanzada Socialista (Julia Di Santi); Fe (Juan Saillén); Provincias Unidas (Juan Schiaretti).

