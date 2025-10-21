Cómo votar con Boleta Única en Córdoba: paso a paso y simulador oficial 

Si bien en Córdoba, la Boleta Única de Sufragio (BUS) hizo su aparición en 2011, hay una diferencia clave con la Boleta Única de Papel para estas elecciones nacionales. El domingo se usa la BUP, con marcación por categoría y sin casillero de “lista completa”, recurso propio de la BUS cordobesa en elecciones provinciales y municipales.

En estas legislativas 2025, la BUP local exhibe la oferta de Diputados nacionales. Además, la boleta no se entrega antes: la autoridad la desprende del talonario en la mesa, la firma y la da con una birome para ir a la cabina, plegarla como indica el dorso y depositarla en la urna.

Para llegar con confianza, conviene usar el simulador por distrito: permite ensayar la marcación, validar si hubo errores y —según advierte el propio sitio de la Cámara Electoral— funciona mejor en computadora. Se elige el distrito, Córdoba y la práctica no lleva más de dos minutos.

Paso a paso esencial (BUP)

Presentar el DNI y recibir la BUP firmada por la autoridad; en cabina, marcar 1 casillero por categoría (en Córdoba: Diputados); plegar por la guía impresa con la firma visible; depositar en urna y firmar el padrón. Si hubo un error antes de depositar, la mesa repone la boleta.

Reposición sin “cantar” el voto

El procedimiento de la Justicia Nacional Electoral prevé sustitución de la BUP por error o destrucción: la autoridad guarda la boleta defectuosa en el sobre correspondiente, asienta el acto y entrega una nueva firmada. Para solicitarlo basta con fórmulas neutras (“hubo un error”, “se rompió”); el secreto del voto no se revela. Además, la ley de la BUP incorpora expresamente el derecho a la reposición cuando el elector detecta un error en su decisión.

Cómo evitar anulaciones

Se anula la categoría si aparecen dos marcas en la misma fila o trazos fuera del recuadro que impidan identificar con certeza la opción. El plegado incorrecto que oculte la firma de la autoridad también puede invalidar. Estos criterios están explicitados en los manuales de la Cámara Nacional Electoral y en la guía oficial de “¿Cómo votamos?”.

DNI y accesibilidad

Son válidos DNI libreta (verde/celeste) y DNI tarjeta (último ejemplar emitido). No valen constancias en trámite ni DNI digital del celular. Hay voto asistido, prioridad y Cabina o cuarto accesible a requerimiento.

