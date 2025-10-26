El candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, pidió a la ciudadanía que concurra “masivamente" a votar "sin miedo".

"Hay que votar sin miedo"

El exgobernador le pidió a los cordobeses que “vayan y voten”. “Hoy es el día donde todos somos iguales y donde cada voto vale uno”, recalcó en diálogo con los medios.

“Hay que concurrir masivamente y votar sin miedo porque Argentina no se va a desbarrancar mañana, puede perder el Gobierno nacional que Argentina no se desbarranca mañana”, aseguró Schiaretti.

“Por el contrario si pierde el Gobierno nacional hay más posibilidades que se cambien las cosas que vienen siendo mal hechas”, aseveró.

Porcentaje de votación

Al ser consultado sobre si podría haber un nivel de ausentismo importante, el candidato respondió: “Es muy temprano para decir eso. Vamos a esperar”.

Además se refirió al rol de Provincias Unidas: “Aspiramos a convertirnos en la tercera fuerza nacional y ser la fuerza que lleve la voz del interior productivo, del trabajo, del federalismo al Congreso, y que lleve sensatez y sentido común”.

El exmandatario cordobés votó minutos después de las 10 en el colegio Domingo Savio de la ciudad de Córdoba. Esta vez no fue a votar con su tradicional campera roja, aunque sí con una camisa del mismo color.