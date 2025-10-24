Bessent cruzó a una senadora que se opone al rescate de Argentina: "Peronista americana"

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la senadora demócrata Elizabeth Warren de “peronista americana” y la comparó con Eva Perón por sus críticas a la asistencia financiera de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei.

En un posteo desde su cuenta de X, Bessent cuestionó a la senadora norteamericana y sostuvo que disfruta “desperdiciar el tiempo” de Estados Unidos como a su vez “desperdiciar los impuestos” de los estadounidenses.

Según la senadora Warrent, el secretario del Tesoro "ya gastó 20 mil millones de dólares para rescatar a Argentina; ahora quiere que Wall Street aporte 20 mil millones más, posiblemente garantizados por los contribuyentes".

Lo que Scott Bessent no entiende sobre Argentina

"Los grandes bancos deben rechazar este acuerdo. Los contribuyentes no deberían pagar los favores políticos de Trump", añadió la legisladora.

Pocos días atrás, la senadora Warren encabezó la presentación de la “No Argentina Bailout Act”, un proyecto de ley que busca anular la capacidad de la administración de Donald Trump para otorgar asistencia económica a Buenos Aires durante la gestión de Javier Milei.

La respuesta de Scott Bessent

“Mientras sigue concentrada principalmente en cantar ‘No llores por mí, Massachusetts’ y en votar en contra de pagarles a los empleados públicos, la senadora Warren de alguna manera también encontró tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de préstamos”, señaló el funcionario americano.

La referencia de Bessent remite a la canción “Don’t Cry for Me Argentina” del musical "Evita", de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, donde el personaje basado en Eva Perón le habla a su pueblo, justificando su vida y su ascenso, y afirmando que a pesar de la fama y la fortuna, siempre ha estado comprometida con Argentina.

Sobre el final, el Secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la ex primera dama argentina, le pidió que “salga del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote para reabrir el gobierno".

LM/DCQ