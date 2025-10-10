El Senado de Estados Unidos presentó un proyecto para bloquear el rescate financiero a la Argentina

El bloque demócrata del Senado estadounidense formalizó este jueves su ofensiva contra el auxilio financiero anunciado para la Argentina. La senadora Elizabeth Warren encabezó la presentación de la “No Argentina Bailout Act”, un proyecto de ley que busca anular la capacidad de la administración de Donald Trump para otorgar asistencia económica a Buenos Aires durante la gestión de Javier Milei.

La iniciativa, respaldada por legisladores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, propone prohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones de rescate financiero. Esto incluye préstamos directos, compra de deuda, swaps de divisas o cualquier forma de asistencia indirecta.

Warren criticó el salvataje económico en su cuenta de X.

“En vez de usar nuestros dólares para comprar pesos argentinos, Donald Trump debería ayudar a los americanos a poder costear su salud", escribió Warren en la red social X. La senadora acusó al mandatario republicano de poner por delante intereses personales y electorales antes que las necesidades de las familias estadounidenses.

Warren también pidió una investigación sobre los vínculos financieros entre funcionarios de la administración Trump y “fondos de cobertura con inversiones en la Argentina”. En una carta enviada a la Managed Funds Association (MFA), reclamó información sobre posibles gestiones de lobby vinculadas al acuerdo coordinado entre Bessent y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Scott Bessent junto a Luis Caputo.

Desde el sector demócrata aseguran que el paquete de asistencia no busca estabilizar la economía argentina, sino proteger las apuestas de fondos privados como BlackRock, Fidelity y Pimco. “Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, señaló Warren en su comunicado.

En tanto, Kaine sostuvo que Trump “arriesga miles de millones de dólares de los contribuyentes para salvar a un amigo político”, mientras el propio gobierno enfrenta un cierre parcial por falta de presupuesto. Para el senador, el proyecto busca “restablecer prioridades nacionales” y evitar que recursos públicos se destinen a operaciones externas sin control del Congreso.

El "salvataje financiero" de EEUU divide opiniones: respaldo al peso y dudas sobre las condiciones

El trasfondo político y financiero del debate

La “No Argentina Bailout Act” marca un nuevo capítulo en la disputa entre republicanos y demócratas a pocas semanas de las elecciones legislativas. En el centro de la polémica está la relación entre Trump y Milei.

Medios como The New York Times señalaron que la decisión de asistir a la Argentina podría beneficiar directamente a inversores cercanos a Bessent, lo que despertó sospechas sobre un posible conflicto de intereses. Según el diario, “los fondos de cobertura más expuestos al riesgo argentino podrían obtener ganancias extraordinarias si se concreta el rescate”.

Warren cerró su mensaje con una crítica directa al mandatario estadounidense: “Trump prometió poner a Estados Unidos primero, pero está poniendo a sus amigos multimillonarios por delante del pueblo”. Mientras tanto, el futuro del rescate y del proyecto demócrata dependerá del resultado de las próximas votaciones en el Congreso.

