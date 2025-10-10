El reciente rescate financiero de Estados Unidos a la Argentina, valuado en US$20.000 millones, generó una inesperada tormenta política en Washington. La operación, que combina una compra directa de pesos con un swap de divisas, fue presentada oficialmente como un intento de estabilizar la economía argentina en un contexto electoral incierto. Sin embargo, una investigación del New York Times puso en duda las verdaderas motivaciones detrás de la medida.

El informe, firmado por los periodistas Alan Rappeport y Maria Abi-Habib, sostiene que la ayuda podría beneficiar directamente a grandes inversores internacionales y a acaudalados gestores de fondos con lazos personales con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según el artículo, el esquema estaría diseñado para evitar pérdidas entre “inversores ricos cuyas apuestas en Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde”.

El artículo de The New York Times denuncia "posibles intereses"

Entre los principales beneficiarios, el diario menciona a gigantes financieros como BlackRock, Fidelity y Pimco, junto con nombres propios de peso como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, quienes trabajaron con Bessent en el pasado, cuando formaba parte del equipo de inversiones de George Soros. “Incluye fondos dirigidos por amigos de Bessent”, subraya el texto, lo que alimentó las sospechas de conflicto de intereses.

Rescate: los puntos clave del anuncio del Tesoro estadounidense

El impacto de la intervención fue inmediato: los bonos argentinos repuntaron y el peso se fortaleció frente al dólar tras el anuncio. Varios economistas coincidieron en que el swap con Estados Unidos despeja incertidumbres y ofrece un colchón de estabilidad clave antes de las elecciones del 26.

Pero el gesto de Washington también encendió críticas dentro del propio país. La decisión de la administración Trump de respaldar a la Argentina llegó en un momento particular, en el que sectores como el agro reclamaban su propio paquete de asistencia. “Es inexplicable que el presidente Trump esté apoyando a un Gobierno extranjero, mientras cierra el nuestro”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Warren y otros siete senadores de su partido presentaron un proyecto para limitar el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro en operaciones de este tipo. “Trump prometió ‘Estados Unidos primero’, pero se está poniendo a sí mismo y a sus amigos multimillonarios en primer lugar”, acusó la legisladora. Aunque la iniciativa difícilmente prospere, la polémica ya dejó en evidencia los costos políticos que el rescate a la Argentina podría generarle a la administración republicana.

Ronda de negociaciones, anuncio presidencial y rol diplomático

Los términos del rescate financiero no surgieron de la nada: el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, habrían cerrado los detalles del acuerdo en Washington, tras reuniones técnicas que incluyeron al equipo económico de la Argentina.

Según ese reporte, el anuncio oficial podría realizarse durante el encuentro que Donald Trump mantendrá con Javier Milei en la Casa Blanca el próximo martes 14 de octubre. Esa cita funcionaría como escenario para hacer público el paquete entre Estados Unidos y Argentina.

Además, el plan prevé no solo el swap por US$ 20.000 millones, sino también un impulso a inversiones privadas estratégicas: Washington buscaría competir con China en áreas como tecnología, energía, comunicaciones y "ganarle la pulseada" a los capitales asiáticos en esos sectores dentro de Argentina.

