Milei y Caputo celebraron el salvataje financiero que anunció Estados Unidos

El presidente Javier Milei agradeció al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent tras el anuncio de las medidas de apoyo financiero a la Argentina, que incluyen la compra de pesos y un swap por US$ 20.000 millones.

“Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo firme”, señaló el Jefe de Estado argentino en su cuenta de X.

“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, agregó Milei.

Diputados votó la interpelación de Karina Milei, Luis Caputo, Guillermo Francos y Mario Lugones

Minutos después de conocerse la comunicación oficial de Bessent, el presidente hizo pública su gratitud al ministro de Economía, Luis Caputo: “Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! Fin.”

Por su parte, Caputo, expresó al secretario del Tesoro estadounidense su “enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país”.

Y añadió: “Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington”.

Según Caputo, “esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado”.

Los anuncios de Scott Bessent

Este jueves 9 de octubre, el secretario del Tesoro estadounidense informó a través de cuenta de X que “hoy compramos directamente pesos argentinos”.

Además, confirmó un acuerdo de swap de divisas por US$ 20.000 millones con el Banco Central argentino.

“El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, agregó Bessent.