En otra sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones. Caputo deberá responder por la deuda que la Argentina está contrayendo con Estados Unidos y el FMI. Karina Milei y Lugones serán interrogados por las presuntas coimas en el Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), mientras que Francos deberá explicar la postergación de la aplicación de la ley de Emergencia en discapacidad.

Las interpelaciones tendrán lugar la semana próxima. El ministro de Economía está citado el miércoles 15 de octubre a las 12, mientras que Karina Milei, Francos y Lugones deben presentarse el martes 14 a las 13.

Noticia en desarrollo