Georgieva habló en un foro internacional sobre el plan económico de la Argentina y dijo en qué se basará el éxito

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva participó de una conversación pública en el Milken Institute, llevada a cabo antes de las Reuniones Anuales 2025 del organismo financiero internacional y el Banco Mundial. En ese foro mencionó el caso de Argentina y destacó los desafíos de la disciplina fiscal.

Georgieva destacó el programa de ajuste en marcha en Argentina y señaló que su resultado dependerá del respaldo social que logre.

“En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse", dijo Georgieva, en diálogo con Michael Milken en su instituto.

Al momento de analizar cómo distintos países enfrentaron desequilibrios fiscales y la importancia de comunicar las decisiones económicas, la funcionaria destacó: “Ahora miramos a Argentina. Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”.

Durante la ronda de preguntas, Georgieva fue consultada sobre cómo los gobiernos pueden sostener políticamente los ajustes fiscales. Respondió que “hacer que la gente entienda que un déficit en expansión y un mayor gasto público no necesariamente son buenos para ellos” es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los países.

También destacó que aún no se encontró una fórmula efectiva para lograr cumplir con esta propuesta y que “todavía no descubrimos cómo llevar a la gente con nosotros en decisiones difíciles”, señaló la directora del FMI.

Una vez que se terminó el diálogo con Milken, Kristalina Georgieva hizo una breve referencia a las negociaciones que encabeza Luis Caputo en Washington con el Tesoro y con la participación del FMI. “Estamos trabajando, estamos trabajando”, respondió a periodistas argentinos.

Dentro del equipo económico que acompañan al ministro de Economía, se encuentran el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Hasta el momento, mantienen el hermetismo sobre el avance de las tratativas en Washington con el Tesoro y con el FMI.

La reacción del mercado mundial a la guerra comercial

La funcionaria dedicó un momento a analizar la economía mundial y destacó que se ha mostrado “una sorprendente resiliencia frente a la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump”. Señaló a las crecientes señales de tensión, como el precio récord del oro y las valoraciones excepcionalmente altas de las acciones estadounidenses.

“Antes de que alguien dé un suspiro de alivio, por favor, escuchen esto: la resiliencia global aún no se ha puesto a prueba por completo. Y hay indicios preocupantes de que la prueba podría llegar”, declaró ante el auditorio en el Milken Institute.

Luego, Georgieva afirmó que “todo apunta a que la economía mundial ha resistido en general las fuertes tensiones provocadas por múltiples crisis”.

Finalmente, la funcionaria sugirió que el impacto económico total de los aranceles estadounidenses “aún no se ha manifestado”, después de que muchas empresas adelantaran sus exportaciones a principios de este año para evadir los gravámenes.

