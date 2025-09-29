La deuda externa alcanzó el récord de US$ 305.000 millones en el segundo trimestre

La deuda externa bruta total alcanzó los US$ 305.043 millones en el segundo trimestre de 2025, que representa un incremento de US$ 23.783 millones (+8,5%) con respecto al trimestre anterior, según el INDEC.

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de junio pasado es el más alto en las series históricas del organismo estadístico.

Desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en US$ 19.092 millones.

Este aumento se originó principalmente por el incremento del endeudamiento del gobierno general en US$ 18.480 millones por los préstamos recibidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito.

Por su parte, el endeudamiento de sociedades no financieras y hogares subió US$ 2.435 millones, mientras que el del Banco Central se incrementó en US$ 2.380 millones, respectivamente.

Valores de mercado

En valor de mercado, el stock de deuda externa bruta total alcanzó los US$ 284.905 millones, mostrando un incremento de US$ 24.669 millones con respecto al trimestre anterior.

El stock de deuda externa bruta del gobierno general aumentó en US$ 19.349 millones; mientras que las sociedades no financieras, hogares y del banco central se incrementaron en US$ 2.548 millones y US$ 2.308 millones, respectivamente.

Deuda con organismos internacionales

El total de deuda con organismos internaciones ascendió a US$ 92.964 millones en el segundo trimestre, mostrando un incremento de 20,8% respecto al período anterior.

Del total al 30 de junio, la deuda con el FMI ascendía a US$ 55.17 millones, con un aumento en US$ 13.994. En importancia, le sigue el endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 18.089 millones.

EM