Apagones: el Gobierno pagará a las industrias que reduzcan el uso de luz en verano

Con la llegada del verano y el recuerdo de los apagones masivos de años anteriores, el Gobierno nacional resolvió anticiparse a la demanda estacional de energía. Mediante la Resolución 379/2025, publicada en el Boletín Oficial, se creó el Programa de Gestión de Demanda de Energía, una iniciativa que ofrece retribuciones monetarias a las industrias y grandes comercios que reduzcan voluntariamente su consumo eléctrico durante los horarios de mayor exigencia del sistema.

El anuncio no pasó desapercibido: mientras el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) enfrenta riesgos por la falta de inversión acumulada, la medida intenta funcionar como un paliativo que distribuya mejor la carga eléctrica en los meses de calor. La estrategia oficial se centra en estimular la eficiencia energética y evitar que la red colapse en momentos críticos, donde la demanda alcanza sus picos históricos.

Un programa voluntario con reglas claras

El plan está destinado a los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), los Grandes Usuarios Menores (GUME) y los Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Para adherirse, deberán cumplir con dos requisitos técnicos: contar con una potencia máxima registrada mayor a 300 kW e instalar un sistema de medición que permita identificar el consumo en intervalos horarios.

El programa se aplicará de manera voluntaria, aunque el incentivo económico busca garantizar una amplia adhesión. Cada reducción de carga eléctrica se traducirá en un ingreso monetario proporcional a la energía dejada de utilizar, que será financiado por el Estado. Así, las industrias podrán disponer de una nueva fuente de ingresos a cambio de colaborar con la estabilidad del sistema.

Según la resolución, el objetivo es “generar señales económicas para incentivar la eficiencia energética, promover la generación competitiva de energía y mejorar la calidad de servicio en el sector eléctrico del SADI”.

El fantasma de los cortes

La administración de Javier Milei sabe que los cortes de luz durante el verano tienen un alto costo político y social. El nuevo programa pretende ser una herramienta de contención, pero en paralelo se trabaja en una estrategia de traslado de costos a las tarifas para sostener la expansión de la red eléctrica.

De acuerdo con cálculos oficiales, se necesitan alrededor de US$6.500 millones para obras de infraestructura, particularmente en líneas de alta tensión. La idea es que parte de ese costo sea absorbido por los usuarios mediante ajustes tarifarios graduales.