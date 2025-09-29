Estiman que la inflación de septiembre supera el 2% por primera vez desde abril

La inflación vuelve al centro de la escena. Luego de varios meses en los que el índice de precios al consumidor se había mantenido por debajo del 2%, septiembre mostró un cambio de tendencia. Según las principales consultoras privadas, el mes cerró con una suba superior al 2%, impulsada por aumentos en alimentos, combustibles, cigarrillos y algunos servicios.

El contexto no fue neutral. Durante septiembre, el equipo económico enfrentó uno de sus meses más difíciles: tensiones cambiarias que llevaron al Banco Central (BCRA) a intervenir en el mercado y el anuncio de un salvataje del Tesoro de Estados Unidos para dar aire a las reservas. Todo ello configuró un clima de incertidumbre que impactó directamente en la formación de precios.

Las consultoras marcan una aceleración

De acuerdo con la consultora Eco Go, los precios minoristas aumentaron 2,3% en lo que va del mes, con incrementos generalizados en varias categorías. “Las primeras semanas vimos un repunte en alimentos, que luego se estabilizó; combustibles y cigarrillos mostraron subas, y también algunos servicios de comunicación”, explicó la economista Rocío Bisang.

En el mismo sentido, LCG registró una suba del 0,9% en alimentos y bebidas solo en la cuarta semana de septiembre, lo que elevó la inflación punta a punta también al 2,3%. El promedio mensual, en tanto, se ubicó en torno al 1%.

Otra referencia la aporta PxQ, la consultora que dirige Emmanuel Álvarez Agis. Su índice semanal arrojó un incremento de 0,5% en la tercera semana del mes, una variación superior a la de meses anteriores. La mayor presión provino de bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba de 1,7% por el fuerte salto de los cigarrillos (3,3%). También se destacaron los aumentos en hoteles, que treparon 5,5% en esa semana.

El impacto de la tensión cambiaria

La aceleración inflacionaria coincidió con momentos de fuerte estrés en el mercado cambiario. El BCRA debió contener la demanda de divisas mientras la brecha presionaba al alza, y en paralelo se conoció la decisión del Tesoro de Estados Unidos de apoyar a la Argentina con un salvataje que buscó dar confianza a los mercados.

En este escenario, la consultora Analytica midió una inflación del 2,1% en lo que va del mes. Su director, Claudio Caprarulo, destacó que “se aceleró en la última semana, lo cual refleja el efecto directo de la incertidumbre cambiaria sobre los precios minoristas”.

Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados (OJF) estimó una inflación acumulada del 1,4% en las primeras dos semanas, con menor presión en la tercera y cuarta. “La primera semana fue la más fuerte, por eso estimamos que el mes puede cerrar en torno al 2% o algo menos”, explicó el economista Fausto Spotorno.

Lo que se espera del dato oficial del INDEC

El dato definitivo se conocerá el 14 de octubre, cuando el INDEC publique la inflación oficial de septiembre. De confirmarse el escenario planteado por las consultoras, sería la primera vez desde abril que el índice supere el 2% mensual, rompiendo la calma de los últimos meses.

Desde la consultora C&T también anticiparon un resultado cercano al 2%. “Lo que se observa es que el proceso de desaceleración perdió fuerza. La presión del dólar y los ajustes sectoriales se hicieron sentir en los precios de bienes y servicios”, señalaron en un informe.