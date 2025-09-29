Milei busca a Macri: el regreso del diálogo por necesidad

El presidente Javier Milei dio un paso que hace poco parecía improbable: fue él quien, en las últimas horas, le escribió al líder del partido Propuesta Republicana (PRO), Mauricio Macri, para agradecerle sus palabras de respaldo y abrir la puerta a un reencuentro político después de más de un año de silencio. Necesitó ese gesto, consciente de que ese capital parlamentario, es clave para sostener la gobernabilidad y avanzar en las reformas que proyecta a partir de 2026.

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada, se comunicó desde Nueva York para agradecer las declaraciones públicas que Macri tuvo en los últimos días. “No quiero que le vaya mal al Gobierno”, había dicho el expresidente, en una definición que fue interpretada como una señal de distensión luego de meses de tensiones y reproches mutuos. Milei, rápido de reflejos, devolvió la gentileza: abrió así una puerta que su entorno más cercano buscaba desde hace semanas.

El acercamiento Milei-Macri se suma a los gestos previos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya habían marcado la necesidad de un entendimiento con el PRO.

El contacto no fue aislado. La restitución del diálogo llega después de los gestos que ya habían ensayado funcionarios como Guillermo Francos y Patricia Bullrich. El jefe de Gabinete compartió recientemente un evento diplomático con Macri. Fue el segundo paso del deshielo del Gobierno con el expresidente. A su vez, la ministra de Seguridad y candidata a senadora viene insistiendo en la necesidad de un entendimiento para garantizar gobernabilidad en el Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno busca consolidar acuerdos que le permitan asegurar gobernabilidad y avanzar en las reformas estructurales previstas para 2026, exigidas tanto por el FMI como por la gestión de los Estados Unidos a cambio del respaldo otorgado.

El mensaje no es menor: Milei sabe que sin una red de acuerdos con el macrismo y con parte de los gobernadores, las leyes que considera fundamentales para transformar la economía quedarán atrapadas en el laberinto legislativo.

El diálogo con Macri, entonces, es mucho más que un gesto personal. Se trata de un movimiento político calculado: el intento de Milei de tender puentes con el exmandatario para sostener el impulso de sus reformas. Para Macri, por su parte, significa la posibilidad de volver a jugar un rol de incidencia en la escena nacional​ y, eventualmente, en la arquitectura de poder que se reconfigura hacia 2026.

¿Pato rengo?: qué dicen las últimas encuestas sobre Milei a un mes de las elecciones

En este contexto, el reencuentro entre el libertario y el fundador del PRO no sólo refleja un cambio de tono: anticipa un nuevo capítulo en la búsqueda de acuerdos que definirán, en buena medida, la gobernabilidad del país en los próximos meses.

MV / EM