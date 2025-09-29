Gustavo Valdés viaja a Chubut para iniciar la campaña electoral con el bloque "Provincias Unidas"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, viajará después del mediodía de este lunes a Chubut para participar de un nuevo encuentro del bloque "Provincias Unidas". La reunión, que se llevará a cabo el martes en Puerto Madryn, marca el inicio de la campaña de un espacio que busca posicionarse como una fuerte oposición a las políticas del Gobierno nacional.

Gustavo Valdés, con "Provincias Unidas": "Queremos respuestas concretas y una Argentina diferente”

El encuentro será con el gobernador anfitrión, Ignacio Torres, y contará con la presencia de Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Asimismo, participará Juan Schiaretti, señalado como uno de los principales impulsores del bloque, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, no será parte de esta instancia.

Una agenda federal con miras a la polarización

La agenda de "Provincias Unidas" busca consolidar un espacio pluralista y con un marcado sello federal. El objetivo es atraer a vertientes políticas que manifiesten su desacuerdo con las decisiones de Nación, a la vez que se exhiben como una opción real y diferente a la polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

La jornada del martes comenzará a las 11 en el edificio del boulevard Almirante Brown, seguida de un acto central a las 11.30 en el Hotel Rayentray. Está prevista una conferencia de prensa con transmisión en vivo y un posterior almuerzo privado entre los mandatarios.

Además, los gobernadores visitarán la planta de Aluar, donde conversarán con las autoridades. El bloque busca, de acuerdo a lo expresado por Ignacio Torres, defender la industria nacional con ideas desarrollistas.

El desafío de seducir a otros actores

"Provincias Unidas" tiene en agenda futuros encuentros en Jujuy y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar su territorialidad y captar la atención de otros actores políticos. La consolidación de este espacio dependerá en gran medida del resultado de las próximas elecciones de octubre.