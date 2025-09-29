En medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias, se espera que en los próximos días el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, llegue a Corrientes. Así lo manifestó el senador nacional Eduardo Vischi, quien dijo que la visita se daría en el marco de una serie de negociaciones para "recomponer" la relación institucional.

Recomponer el diálogo: el objetivo de la visita de Catalán

Vischi aseguró que hay una “muestra de voluntad de querer recomponer esa relación” por parte del nuevo ministro y del presidente. Según el senador, el Gobierno nacional ha reconocido que “algunas cosas pudieron haber estado mal” y la intención es recuperar la confianza con las provincias a través de "gestos".

"Hay una muestra de querer recomponer la relación, por lo menos por parte de él y obviamente seguramente delegado por el presidente", señaló Vischi.

El senador se mostró optimista y consideró que la visita del ministro Lisandro Catalán puede ser el primer paso para fortalecer los lazos, algo que los referentes de la provincia vienen reclamando desde hace tiempo.

Dura crítica al diputado Lisandro Almirón de LLA

A pesar de la expectativa por la visita del ministro, el senador Vischi criticó a los legisladores que, según él, han atacado a la provincia y deteriorado la relación con el Gobierno nacional. En particular, apuntó contra un legislador de La Libertad Avanza de Corrientes, Lisando Almirón.

"Mientras nosotros ayudábamos al Gobierno nacional, él atacaba al Gobierno provincial como si no tuviera nada que ver en esa vinculación. Esas son cuestiones que deterioran las relaciones sin el más mínimo grado de responsabilidad institucional", sostuvo Vischi en declaraciones a radio La Red Corrientes.

La Ley de DNU y los desafíos del Congreso

En otro tramo de la entrevista, el senador Eduardo Vischi se refirió a la media sanción del proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). El legislador celebró el apoyo "bastante amplio" en el Senado y pidió a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto lo antes posible.

El objetivo de la iniciativa es que un DNU “no tenga más fuerza que una ley”, especialmente cuando el Congreso se encuentra en funcionamiento. Vischi adelantó que, si el proyecto es aprobado, es "muy probable que el Ejecutivo lo vete", y que la Cámara de Diputados deberá decidir si lo sostiene o no.