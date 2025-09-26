Después de la mala elección, Javier Milei llega a Corrientes para apuntalar la campaña de Virginia Gallardo

En un intento por revertir los magros resultados de las elecciones provinciales, el presidente Javier Milei llegará a la provincia de Corrientes para la segunda semana de octubre. La visita tiene como objetivo principal apuntalar la campaña de la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo y del espacio La Libertad Avanza.

El INDEC reveló que la pobreza en Corrientes subió en el último semestre y afecta al 37,4% de la población

La noticia fue confirmada por el diputado Lisandro Almirón en un canal de streaming local, quien señaló que la visita del mandatario es “importante para la zona porque Chaco elige senadores y diputados, Corrientes y Misiones renuevan tres diputados”.

La fecha tentativa y el objetivo político

Si bien no se especificó una fecha exacta, Almirón precisó que la llegada de Milei será “tres o cuatro días” después del 6 de octubre, día en que el presidente presentará su libro en Buenos Aires. Esto ubica su arribo a la provincia aproximadamente entre el 9 y 10 de octubre.

La visita a Corrientes forma parte de una gira nacional de Milei, quien busca reforzar las campañas en 11 provincias clave que eligen senadores o que tienen un gran peso electoral. El Gobierno planea enfocar el discurso en su modelo económico y profundizar la polarización con el kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas.

La búsqueda de votos para el Congreso

Con la campaña electoral que vence el 24 de octubre, el jefe de Estado tiene un mes para recorrer las provincias estratégicas. Según se conoció, el equipo presidencial busca concretar un esquema de tres visitas por semana para potenciar la campaña.

La llegada de Milei a la provincia se da en un contexto de necesidad de votos para La Libertad Avanza, que busca consolidar su representación en el Congreso con el apoyo a sus candidatos locales.