San Pedro: “Estas elecciones tienen que servirnos para poder ponerle un freno a Milei en el Congreso”

En la recta final hacia las legislativas de octubre, Constanza “Coti” San Pedro apuesta a renovar al kirchnerismo cordobés con liderazgo local y militancia territorial. Desde Fuerza Patria, plantea frenar a Milei en el Congreso y disputar al cordobesismo en su propio terreno.

En la ronda con candidatos del programa Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), San Pedro defendió la estrategia de protagonismo local, reivindicó el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y tomó distancia de Schiaretti y De la Sota en Córdoba, al tiempo que ratificó sintonía con el espacio de Juan Grabois.

— ¿Cómo viene la campaña en Córdoba?

— Muy bien. Estamos trabajando en capital y en distintas localidades, con buena recepción. Se acercan militantes, pero también vecinas y vecinos que quieren escuchar propuestas y traer inquietudes. Estamos generando ámbitos para construir otra política, después del impacto que tuvo el gobierno de Javier Milei en la vida cotidiana. Muchas y muchos buscan alternativas y Fuerza Patria aparece como una de ellas, frente al cansancio y al sentimiento de estafa.

Schiaretti sobre Milei: "Si vas a pedir un salvataje es porque fracasó el plan económico"

— ¿Habrá algún mensaje de Cristina Fernández para Córdoba? ¿Audio o video?

— Lo intentaremos, aunque estamos impulsando que referentes locales sean protagonistas. La lista se definió íntegramente en Córdoba y reúne sectores amplios del campo nacional y popular. Somos la única lista que reivindica el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y que denunció desde el primer momento su detención injusta. Su cercanía está, pero hoy la prioridad es trabajar con referentes y candidaturas locales.

— ¿Y Juan Grabois tendrá actividad en Córdoba?

— Estuvo hace poco. Hablamos mucho, pero está abocado a Provincia de Buenos Aires —también es candidato—, así que por ahora no hay viaje previsto. De todos modos, nuestra lista expresa la heterogeneidad del espacio. Vemos potencial de crecimiento en Córdoba y la posibilidad de consolidar un núcleo de trabajo y militancia. La gran victoria de Axel Kicillof es sintomática: muestra otro modo de gobernar, que articula tradiciones distintas. Aspiramos a que algo de eso también se vea en Córdoba.

Ejes de campaña y disputa local

— Con la campaña avanzada, y según las encuestas: ¿Natalia de la Sota les resta votos?

— Prefiero hablar de nuestro proyecto y nuestras propuestas. Estas elecciones deben ponerle un freno a Milei en el Congreso, y eso implica ampliar el bloque que, con coherencia, le paró la mano: Fuerza Patria. El cordobesismo, en sus dos colectoras y expresiones, busca consolidar un núcleo de votantes para después hacer algún negocio. Eso no le sirve ni a Córdoba ni a la política nacional. Este proyecto colectivo, Fuerza Patria, ya se expresa en el Congreso con Pablo Carro y Gabriela Estévez, y en la calle con toda la militancia.

Llaryora se mete de lleno en la campaña de Capital

— Cuando hablás de “dos colectoras” del cordobesismo, ¿cuáles son?

— La lista que encabeza Juan Schiaretti, orientada a un perfil de centro-derecha vinculado al cordobesismo y al gobierno provincial, y la de Natalia de la Sota, con una mirada que se presenta más por izquierda o más crítica.

— ¿Los ves como socios a Schiaretti y Natalia de la Sota?

— Sí. En ambos casos, el cuestionamiento se dirige solo al gobierno nacional de Milei y no a la política del gobierno local, que también precariza y ajusta a las y los trabajadores cordobeses. Por nombrar solo un ejemplo, el gravísimo conflicto que tuvimos en el Hospital Rawson. Hubo despidos y contrataciones precarias que revelan una desprotección profunda del sistema de salud. No es solo el Garrahan: hay que mirar lo que pasa en nuestro territorio.

Objetivo en el Congreso y votos necesarios

— Desde lo operativo: ¿cuántos votos hacen falta para una banca?

— Alrededor de 160.000. Depende de la participación y de la diferencia entre primero y segundo. El sistema D’Hondt tiene esa particularidad, pero en general se habla de ese orden.

— ¿Se ven alcanzando esa cifra?

— Sí. Tenemos que conservar la banca de Pablo Carro y, como dije, el desafío de crecer para sumar un nuevo diputado o diputada.

— ¿Cómo es hoy el despliegue de campaña (sin fechas puntuales)?

— Combinamos encuentros, asambleas, actividades culturales y la militancia territorial en plazas y barrios. Acompañamos movilizaciones y acciones que ponen en agenda la ciencia argentina como herramienta de soberanía. Ese mix nos permite escuchar demandas y preocupaciones, pero también acciones concretas con las que la gente ya defiende el país y cuida a los suyos. La política es volver a encontrarnos y usarla como herramienta de transformación para problemas colectivos.