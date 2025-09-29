Schiaretti sobre Milei: "Si vas a pedir un salvataje es porque fracasó el plan económico"

El candidato a diputado nacional Juan Schiaretti consideró que si el gobierno de Javier Milei fue “a pedir el salvataje a Estados Unidos es porque fracasó el plan económico”.

“Fracasó el plan económico”

“Estábamos en una crisis muy seria porque se habían patinado las reservas, el dólar se había disparado. Todo lo que venga para evitar que la Argentina estalle, no está mal”, analizó el exgobernador de Córdoba.

“La otra cara es que, si fueron a pedir el salvataje a Estados Unidos, es porque el plan económico está en severas dificultades, porque fracasó. El Gobierno puede intentar disfrazarlo como quiera, pero si vas a pedir un salvataje es porque fracasó el plan económico”, insistió en una entrevista con La Nación.

Además señaló que “no le molesta que nadie vaya a Córdoba para plantear sus ideas y pedir el voto”.

“No me parece adecuado que vaya a Córdoba y vaya a agredirme a mí o a insultarme, como el fin de semana pasado. Dijo que mi medida de eliminar impuestos distorsivos y eliminar las retenciones iba a significar 7 puntos del producto de déficit, y a los tres días elimina las retenciones por tres días”, cuestionó Schiaretti.

“Hay un zigzagueo incoherente. Las retenciones hay que eliminarlas definitivamente, son un verdadero saqueo al interior productivo”, enfatizó.

“Lo que no me parece correcto es que insulten y agravien. Uno tiene que respetar al que piensa distinto, tiene derecho a ir quien quiera a hacer su campaña en Córdoba y hacer su propuesta. Después, serán los cordobeses los que decidirán a quién votan”, insistió el referente de Provincias Unidas.

También expresó que “cualquier gobierno nacional tiene que escuchar al interior, no vivir encerrado en el AMBA y ocupado de los temas que expresan los servicios financieros”.

“Nunca escuché hablar al Presidente de producción y trabajo, siempre habla del dólar y las tasas de interés”, sostuvo el exmandatario.

Provincias Unidas

“Lo que hay es la voluntad de crear un bloque de Provincias Unidas en el Congreso y que sea un bloque lo más numeroso posible. Esa es la voluntad que hay de parte de los gobernadores”, explicó Schiaretti.

“No hemos hablado de quién va a ser el presidente del bloque, me parece que las cosas se deben hacer, como dice el filósofo (Reynaldo) “Mostaza” Merlo, paso a paso”, aclaró.