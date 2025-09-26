Llaryora: "Córdoba nunca defaulteó y se proyecta como una de las provincias más dinámicas e integradas al mundo"

El gobernador Martín Llaryora participó en Luxemburgo de la tradicional ceremonia de Ring the Bell, acto que convirtió a Córdoba en el primer estado subnacional argentino en acceder a este reconocimiento institucional y simbólico.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la Provincia de Córdoba en la Bolsa de Luxemburgo. Esta emisión representa un paso importante para la provincia y para Argentina en general”, anunció Arnaud Delestienne, director comercial y miembro del comité ejecutivo de LuxSE.

“Córdoba nunca defalteó”

“Córdoba hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Luxemburgo (LuxSE). Fue un honor participar de esta tradicional ceremonia institucional, que consolida la proyección internacional de nuestra provincia y la convierte en el primer estado subnacional en acceder a este histórico reconocimiento”, sostuvo Llaryora.

“En el marco de una agenda internacional que incluyó las ciudades de Londres, Bruselas y Luxemburgo, nuestra provincia fortalece su relación con los mercados financieros europeos con el objetivo de atraer nuevas inversiones y generar oportunidades de financiamiento para proyectos productivos y de infraestructura”, agregó en una extensa publicación de “X”.

Para Llaryora “nuestra solidez fiscal nos posiciona como actor confiable en el escenario financiero global”. “Agradecemos este reconocimiento internacional a la trayectoria provincial. Mostrar nuestras capacidades en uno de los principales mercados financieros del mundo es un hito trascendental”, recalcó.

Bono cordobés

“Cotizar nuestro bono en la Bolsa de Luxemburgo otorga mayor visibilidad y prestigio internacional, y subraya nuestro compromiso con los más altos estándares de transparencia y gobernanza financiera. Este paso abre la puerta a un universo más amplio de inversores globales y fortalece la posición de #Córdoba en los mercados internacionales de capital”, consideró en otra parte del mensaje.

Además recordó que “Córdoba nunca defaulteó” y que se han ”honrado cada compromiso con los bonistas y mantenemos #superávit fiscal, lo que nos permitió volver a los mercados internacionales incluso en tiempos difíciles para la Argentina”.

“Los bonos cordobeses representan herramientas de #progreso, porque los recursos obtenidos se destinan a infraestructura y a mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, argumentó.

“Con esta misión, #Córdoba se proyecta como una de las provincias más dinámicas e integradas al mundo, reafirmando su perfil productivo y consolidándose como un polo de oportunidades para la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible”, concluyó Llaryora.