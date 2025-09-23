Por primera vez en Córdoba, comenzó la convención anual de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo

Con la presencia de alrededor de 70 operadores y representantes del mercado turistico brasileño, dio comienzo hoy la Convención Anual de la Asociación Brasileña de Operadores de Turismo (Braztoa) que se realiza por primera vez en la Provincia de Córdoba.

La Convención de Braztoa es uno de los encuentros más relevantes para el turismo de la región, ya que la entidad nuclea a 86 empresas asociadas, entre ellas las 56 operadoras más relevantes del mercado brasileño de viajes de ocio —emisivo nacional e internacional— como CVC, Azul, Abreu, Agaxtur, BeFly, Bancorbrás, Diversa, Flot, FRT, Interpoint, New It y Orinter, además de compañías de cruceros, asistencias al viajero, destinos internacionales y prestadores de servicios turísticos en segmentos como lujo, aventura, intercambio, turismo cultural, deportivo, de reuniones e incentivos.

En un vuelo de 29 horas China Eastern Airlines unirá Argentina con Shanghái con escala en Nueva Zelanda

Córdoba, destino estratégico

El evento es organizado por Braztoa y reunirá, hasta el 27 de septiembre (Día Mundial del Turismo) a cerca de 70 representantes del mercado turístico brasileño, consolidando a Córdoba como destino estratégico y competitivo para los viajes internacionales.

Este encuentro ofrece una oportunidad única para fortalecer la presencia de Córdoba ante un mercado clave, generando nuevas oportunidades de negocios y potenciando el turismo receptivo.

Durante esos cinco días, los operadores realizarán un viaje de familiarización del destino, recorriendo los principales atractivos turísticos, disfrutando de experiencias culturales y gastronómicas y manteniendo reuniones privadas con prestadores locales. También se prevé una instancia comercial con agentes de viajes cordobeses para consolidar alianzas y ampliar la llegada de visitantes internacionales.

Llaryora en Londres: "Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales"

Entusiasmo de los empresarios brasileños

En la conferencia de prensa, las autoridades de Braztoa remarcaron el valor de esta experiencia para sus asociados, al tiempo que se mostraron entusiasmados por conocer en profundidad la oferta turística cordobesa.

Por su parte, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó la importancia estratégica de este acontecimiento: “Es la puesta en marcha de la segunda etapa de lo que Córdoba se propuso. La primera tuvo que ver con recuperar la conectividad aérea directa con Brasil y destinos, que nos permitieran entrar en esta segunda etapa, que es poder tener a Braztoa. Es un paso estratégico, clave, que no solo fortalece la búsqueda de turismo internacional sino que pone en eje, a pesar del contexto económico, la decisión de Córdoba de no claudicar en la búsqueda del turista extranjero y consolidar un mercado clave como es el brasileño”.

Córdoba, ejemplo regional: el vicepresidente de Amazon celebró la innovación y digitalización del gobierno

El encuentro estuvo presidido por Darío Capitani; Fabiano Camargo, presidente del Consejo de Administración de Braztoa; Marina Figueiredo, presidenta ejecutiva de Braztoa, y Gustavo Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba.

También participaron miembros del directorio de la Agencia Córdoba Turismo, asociados de Braztoa y medios de comunicación.

Con esta convención, Córdoba reafirma su posición como destino competitivo y su política pública de conectividad y promoción internacional, apostando a atraer más visitantes, generar empleo y dinamizar la economía provincial.