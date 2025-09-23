Llaryora en Londres: "Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales"

El gobernador Martín Llaryora aseguró que “Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales” durante una gira por Londres para atraer inversiones.

“Nuestra provincia combina talento, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. Venimos a abrir puertas y construir alianzas que generen más empleo y oportunidades para nuestra gente”, agregó el mandatario.

“Aquí hay un reconocimiento hacia Córdoba, no sólo por los bonos adquiridos, sino también por el interés de seguir financiando obras y proyectos productivos”, sostuvo Llaryora.

“Saben que la Provincia tiene un camino de solvencia acreditada, cuyos títulos se depreciaron menos que los nacionales, algo totalmente atípico en cualquier parte del mundo”, remarcó el gobernador de Córdoba.

Gira por Londres

Llaryora encabezó el inicio de un roadshow de promoción internacional y “presentó el potencial productivo y de innovación de Córdoba ante empresarios, bonistas e inversores”, según informó el Gobierno provincial.

La actividad, organizada junto a la Embajada Argentina en el Reino Unido y la British-Argentine Chamber of Commerce (BACC), incluyó también espacios de diálogo y networking.

Bonos cordobeses mejor posicionados

“El respaldo internacional ya tuvo un reflejo concreto: en junio, de los 725 millones de dólares colocados por Córdoba, más de 100 millones fueron adquiridos por inversores con sede en Londres”, indicó un comunicado oficial.