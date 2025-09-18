Llaryora viajó a Europa para buscar financiamiento mientras Milei desembarca en Córdoba para pescar votos

El gobernador Martín Llaryora está llegando a Londres para inciar su gira por Europa con el objetivo de atraer inversiones y buscar financiamiento para obras de infraestructura en Córdoba. Está acompañado por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, y el ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore. La idea es visitar Londres, Bruselas y Luxemburgo.

La primera escala será este viernes en la capital británica, donde Llaryora y Acosta encabezarán un roadshow ante bonistas e inversores, muchos de ellos ya tenedores de deuda cordobesa. En junio, la Provincia colocó 725 millones de dólares en bonos, de los cuales 140 millones fueron adquiridos por fondos con base en Londres. "Con el riesgo país a arriaba de los 1400, toda deuda que tomó la provincia fue barata", remarcó uno de los integrantes de la comitiva.

La intención es estar con los embajadores de los tres países. También se armó una agenda que se completa con reuniones con empresarios cordobeses y argentinos que tienen negocios en Europa. Las tres personas con más peso del gobierno provincial tendrán la dura tarea de hacer conocer entre los actores más relevantes del mundo lo que es Córdoba a pesar del contexto económico actual que genera el Estado Nacional. “Está claro que Córdoba cosecha lo que viene sembrando desde hace años”, justificaron fuentes del Centro Cívico.

Deuda y proyectos de obra pública

La Legislatura autorizó a Córdoba a emitir deuda por hasta 800 millones de dólares. Con 725 millones ya colocados, aún quedan 75 millones disponibles que podrían salir al mercado antes de fin de año, siempre y cuando el riesgo país —que ronda los 1.260 puntos— dé margen para la operación.

El financiamiento se destinará a pagar vencimientos de deuda y a ejecutar obras de infraestructura. El proyecto más relevante es la finalización de la autopista 19, que unirá Córdoba capital con San Francisco. Con 63 kilómetros ya preadjudicados a dos empresas, la obra espera la firma del ministro nacional Luis Caputo para transferir la jurisdicción de la ruta y habilitar el inicio de los trabajos. El presupuesto estimado ronda los 135 millones de dólares.

Mientras Llaryora se encuentra a más de 11 mil kilómetros, el presidente Javier Milei visitará Córdoba este viernes en clave electoral. Participará de un almuerzo en la Bolsa de Comercio y¨, luego, encabezará un acto en las inmediaciones del Parque Sarmiento.