Jhon Boretto: la UNC exige previsibilidad y salarios tras el rechazo al veto y la marcha universitaria

Tras la marcha universitaria y el rechazo en Diputados al veto presidencial del financiamiento educativo, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, analizó el escenario y reclamó medidas urgentes para garantizar previsibilidad en el sistema.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Boretto remarcó la unidad de rectores y gremios y advirtió que la pérdida salarial y la falta de recursos ponen en riesgo el funcionamiento universitario. Pidió recomponer salarios, sostener becas y ordenar prioridades para no degradar la calidad académica.

— ¿Cuál es su balance tras el rechazo al veto y qué espera del Senado?

— Estamos satisfechos. Rectores y gremios trabajamos de manera unida: primero para impulsar el proyecto, luego para sostenerlo frente al veto, y ahora en esta confirmación en Diputados. En el Senado la votación original ya había superado los dos tercios; suponemos que la ley será finalmente sancionada. El reclamo no es por un aumento nuevo del presupuesto, sino por recuperar una pérdida muy significativa, especialmente en salarios y gastos de funcionamiento. Uno de los factores más críticos del desfinanciamiento es el retraso salarial cercano al 40%, reconocido incluso en el decreto del veto. Pedimos recomponer ese poder adquisitivo y fortalecer programas de becas.

— Córdoba y la Argentina tienen una tradición fuerte de educación pública. ¿Cómo lo leen desde la UNC?

— En Córdoba, la universidad convive con la historia de la ciudad y existe un consenso social amplio que valora a las universidades públicas. El 70% de los graduados del sistema público sigue siendo primera generación. Los desafíos: alta deserción en los primeros años —asociada a problemas en los niveles inicial y medio— y una tasa de egreso afectada por esa deserción. Trabajamos en titulaciones intermedias para retener estudiantes sin bajar estándares de calidad; nada de esto se resuelve si persiste la incertidumbre de financiamiento.

Docentes jóvenes y fuga de talentos

— ¿Detectan salida de docentes e investigadores hacia el sector privado o el exterior?

— Sí, sobre todo en generaciones jóvenes. Muchos no ven condiciones para seguir su carrera académica y optan por la actividad privada o por emigrar. Esa salida, si se consolida, obliga a reemplazar por perfiles con menos experiencia y se resienten la formación y la producción científica de la universidad.

— ¿Cómo sostener la calidad con recursos escasos? ¿Qué están haciendo en la UNC?

— Ampliamos la oferta académica: nuevas carreras, carreras más cortas e intermedias y un programa de educación a distancia para ampliar alcance e inclusión. Las carreras tradicionales incorporan formato híbrido y también se desarrollan trayectos íntegramente a distancia.

— ¿Siguen las Escuelas de Oficios iniciadas en la gestión de Hugo Juri?

— Sí. Es un programa extensionista que habilita el autoempleo, emprendimientos y la inserción laboral. Además, crecieron el Campus Norte y el campus virtual con diplomaturas y cursos que acercan la universidad a segmentos más amplios que no siempre llegan a las carreras largas.

— ¿Y la presencia territorial mediante Universidades Populares?

— La ampliamos con municipios y organizaciones locales: capacitaciones ligadas al entorno socioproductivo para generar oportunidades laborales y reforzar el compromiso universitario con la sociedad.

— Para cerrar: ¿qué falta para estabilizar el sistema?

— Lo que más necesitamos es previsibilidad. Reglas claras y reconocimiento de lo perdido en salarios, funcionamiento y becas. Con esa base podemos sostener la calidad y avanzar en cambios sin soluciones fáciles ni improvisadas.