Diputados rechazó los vetos al financiamiento universitario y a la Ley Garrahan: qué dijeron diputados De Loredo, Agost Carreño y Baldassi

En una jornada política de alta intensidad, la Cámara de Diputados le asestó un fuerte golpe a dos vetos presidenciales del presidente Javier Milei. La votación para anular el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias —más conocida como Ley Garrahan— arrojó un contundente 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención. Acto seguido se realizó la votación para revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el cual dejó un resultado similar, con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones.

Llaryora convocó a los diputados a rechazar el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario

Ambos resultados dejaron a las claras un fuerte rechazo a la política de ajuste del Gobierno en áreas consideradas clave. Ambas iniciativas, que ahora deberán ser tratadas por el Senado para quedar ratificadas, recibieron un amplio apoyo de la oposición y parte de la UCR.

Voces cordobesas

Los diputados cordobeses en amplia mayoría se opusieron de manera mayoritaria a los vetos presidenciales. Una de las voces más resonantes fue la de Rodrigo De Loredo, Jefe de bancada de la UCR, cuyo bloque votó a favor de ambas anulaciones. De Loredo criticó con dureza al Gobierno, por lo que calificó como una “sobreactuada demostración de robustez fiscal”.

En lo que se refiere al Hospital Garrahan, De Loredo valoró su importancia a nivel nacional y subrayó que “ninguna provincia podría sostener un establecimiento de semejante nivel”. Lamentó que el gobierno de Milei no considere a los niños con patologías graves y recordó que el mercado reaccionó negativamente cuando se vetó la iniciativa, bajando los bonos. “El mercado y la sociedad saben que es necesario el equilibrio de las cuentas, pero no es necesario sacrificar a los niños”, sentenció.

La defensa de la educación y la salud pública

Por su parte, el legislador Oscar Agost Carreño celebró la decisión de la Cámara Baja a través de sus redes sociales, enfatizando la victoria de los “pequeños pacientes” y del “futuro de nuestro país”.

Carreño defendió la importancia de la educación pública como un pilar para el crecimiento y la igualdad de oportunidades. "Solo con educación pública de calidad podemos crecer, garantizar igualdad de oportunidades y hacer del ascenso social una realidad. Invertir en universidades es invertir en el futuro de todos", afirmó.

Soledad Carrizo: “Esta es una sesión con rumores y olores a golpismo”

Sobre el Garrahan, el legislador expresó que "la vida de nuestros hijos está por encima de cualquier cálculo". Remarcó que el hospital, de excelencia internacional, atiende a cualquier niño con una enfermedad compleja, sin importar su origen o condición social.

Otro de los referentes de Córdoba, el diputado Héctor "La Coneja" Baldassi, también se pronunció en sus redes sociales para justificar su voto. "Una vez más acompañé la educación pública y su financiamiento. Es un reclamo justo", sostuvo. Baldassi hizo un llamado al diálogo y el consenso, y consideró que el gobierno no debe "cerrarse a posiciones que agravan la situación". En cuanto al hospital pediátrico, enfatizó que "los fondos para el hospital Garrahan no representan un lujo, sino la garantía para todos los niños y adolescentes de acceder a una atención médica de calidad". "Mi voto rechazando el veto presidencial es querer un país con salud para todos", concluyó.

Ambas iniciativas ahora quedan a la espera de un crucial debate en el Senado, donde se definirá si los vetos presidenciales son definitivamente anulados.

Cómo votaron los diputados cordobeses

A favor:

- Oscar Agosto Carreño (Encuentro Federal).

- Juan Brugge (Encuentro Federal).

- Soledad Carrizo (UCR).

- Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

- Pablo Carro (Unión por la Patria).

- Héctor Baldassi (PRO).

- Natalia de la Sota (Encuentro Federal).

- Rodrigo de Loredo (UCR).

- Gabriela Estévez (Unión por la Patria).

- Ignacio García Aresca (Encuentro Federal).

- Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal).

- Alejandra Torres (Encuentro Federal).

En contra:

- Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza).

- María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza).

- Luis Picat (Liga del Interior).

- María Celeste Ponce (La Libertad Avanza).

- Laura Rodríguez Machado (PRO).

Ausencias: