Soledad Carrizo: “Esta es una sesión con rumores y olores a golpismo”

En la previa de la sesión en Diputados, Soledad Carrizo, diputada de la UCR por Córdoba, aseguró que rechazará el veto presidencial al financiamiento universitario y denunció un clima político “con rumores y olores a golpismo”. En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Carrizo sostuvo que su voto no responde a presiones ni oportunismo, sino a la convicción de que “la educación es la salida del país”.

— ¿Por qué decís que hay temas que no debería estar tratando el Congreso?

— Porque hay cuestiones que deben resolverse con gestión. Quienes estuvimos en el Ejecutivo y el Legislativo sabemos que muchas cosas se solucionan ahí. Vemos legislaciones sectoriales que aparecen porque el Ejecutivo no da respuestas: no hay presupuesto, hoja de ruta, previsión ni diálogo. Discapacidad, jubilados, ahora universidades, la emergencia del Garrahan… Son temas que deberían trabajarse en una mesa de diálogo para acordar paritarias o reasignaciones de fondos en asuntos importantes.

Lo digo como crítica constructiva: queremos que a este Gobierno le vaya bien y lo hemos acompañado con herramientas. Hace 15 o 20 días venimos pidiendo que miren el tema universidades. Se dio un aumento, es verdad, aparentemente los gastos operativos están saldados, pero hay que agilizar para que el Congreso trate lo que corresponde: el Presupuesto, soluciones de largo plazo, no solo coyunturales.

— ¿Cómo vas a votar hoy frente al veto al financiamiento/presupuesto universitario?

— En contra del veto, sosteniendo la emergencia universitaria. Y aclaro: no voto por oportunismo ni por presiones; el nivel de violencia en redes es tremendo. Voto por convicción: la salida del país es la educación. Podemos no tener plata para otras cosas, pero para esto sí. Me cansa el oportunismo: sindicalistas que hoy se sientan al lado de los alumnos y hacen paro perjudicándolos, pero durante el gobierno de Alberto Fernández, con más del 300% de inflación, no dijeron nada. Y gobernadores que levantan banderas hipócritamente cuando en Córdoba los docentes están abandonados, la infraestructura escolar está mal, hay escuelas sin gas natural, con vidrios rotos, sin computadoras ni conectividad.

Esta es una sesión con rumores y olores a golpismo. Si la educación pública es prioritaria, tendríamos que haber sesionado solo por esto. Pero hoy metieron más de 15 temas: interpelaciones, modificaciones de regímenes, de todo. Y escuché durante el fin de semana a ciertos dirigentes diciendo que “este gobierno está terminado”. El periodismo está muy apurado a que el Gobierno tropiece y se caiga, y conmigo no van a contar.

— ¿Estás acusando al peronismo?

— Digo que hay 15 temas en la sesión y que escuché declaraciones que me llamaron la atención: Sergio Berni, José Mayans (senador nacional) y Felipe Solá hablando como si este gobierno estuviera terminado. Eso alimenta este clima.

— Nombraste a gobernadores peronistas. ¿Incluís a Martín Llaryora?

— Sí, por supuesto. Es el número uno en “devolver banderas”. Cuando hablaba de salvar el conurbano, yo digo: ¿por qué no piensa en la desocupación que tiene Córdoba y primero nos salva a los cordobeses? Estamos en campaña con el dinero de los cordobeses, hay que decirlo.

— También marcaste el tema de la inseguridad en Córdoba.

— Nos siguen robando, asaltando y matando en Córdoba.

— Para ubicar tu alineamiento: ¿tomaste distancia del radicalismo?

— Me da risa el “radicalómetro”. Hay dirigentes que ocupan sillones y son afiliados hace 4 o 5 años; yo tengo más de 20 de militancia. El radicalismo debe volver a sus esencias, dejar de vivir solo en la Ciudad de Buenos Aires y el Obelisco, y enfocarse en la clase media, los laburantes y los estudiantes. No quiero un radicalismo chiquito; quiero uno que abrace a todos para construir alternancia en Córdoba. Las coaliciones llegaron para quedarse; soy coalicionista por convicción. Y hay mucho para recalcular y reflexionar en Córdoba.

Esto pasó en otros debates: con la ley de aborto, por ejemplo, había colegas con posiciones distintas y convivimos; pero medían quién era “más radical”. Esa vara no existe.

— ¿Hoy estás más cerca de Rodrigo de Loredo?

— Con De Loredo venimos coincidiendo en una visión de país y un radicalismo moderno: acompañamos algunas decisiones del Gobierno y marcamos diferencias cuando corresponde. Yo tengo mi propio espacio; discutimos con nuestra gente cómo reconstruir el partido y hablarle también a los jóvenes: enamorarlos de nuevo.

— Última: ¿vas a votar a Ramón Mestre en Córdoba?

— Mirá, yo tengo mi corazón… [se interrumpe por ingreso a sesión].

— Te repregunto antes de soltarte: ¿lo vas a votar a Mestre?

— A ver… la verdad, mi corazón es radical. De ahí más lo que quiero y deseo es no ser funcional a ningún peronismo nunca más.