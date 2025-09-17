Llaryora convocó a los diputados a rechazar el veto de Milei a la ley de Financiamiento universitario

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, convocó este miércoles a los diputados “a rechazar el veto presidencial y a respaldar la ley de Financiamiento universitario”.

“Sin educación no hay progreso posible”

“Sin educación no hay progreso posible. Vetar la Ley de Financiamiento de nuestras universidades es negar el futuro de la Argentina. Las universidades son el ámbito donde nace el conocimiento, avanza la ciencia y se impulsa la innovación tecnológica que sostiene el desarrollo humano y productivo”, sostuvo el mandatario cordobés.

“Negarse a brindar más recursos para garantizar el funcionamiento y el crecimiento del sistema universitario es darle la espalda a miles de jóvenes y a las familias que confían en la educación como camino de progreso”, agregó en una publicación de la red social “X”.

“Rechazar el veto presidencial”

“Hoy, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas. Por eso convoco a diputadas y diputados a rechazar el veto presidencial y a respaldar el #FinanciamientoUniversitario”, insistió.

Además señaló que “las universidades no pueden ser la variable de ajuste”. “Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, enfatizó.

“Por eso en #Córdoba estamos fortaleciendo y expandiendo nuestra Universidad Provincial. Avanzamos con la construcción de 14 sedes para llevar la @upc_cordoba a cada rincón de la provincia: 70.000 m² de nueva infraestructura universitaria”, recordó el gobernador.

“Defendamos con orgullo la #UniversidadPública”, concluyó Llaryora.