Kicillof: una mención a Llaryora y cómo es su relación con los gobernadores de Provincias Unidas

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, relató cómo es su relación con los gobernadores de Provincias Unidas, la nueva alianza político electoral que se presentó pasado viernes en la Rural de Río Cuarto.

Cómo es el vínculo con Provincias Unidas

“Me felicitaron todos después de las elecciones. Algunos hablé por teléfono, otros hablé incluso antes y otros lo hicieron por mensaje”, confirmó el mandatario bonaerense.

“Tenemos una relación que llegó a que 23 gobernadores le reclamáramos a Milei que nos devuelva la plata que nos robó. Hasta ese punto llegamos”, agregó en diálogo con periodista Carlos Pagni de La Nación +.

“Después el armado político que se está haciendo hoy, hay que terminar de ver cómo se define. Yo la verdad que con los gobernadores diría, la verdad que la avenida del medio, creo que eso se probó varias veces”, analizó Kicillof.

Dónde voto en Córdoba en las elecciones 2025: consultá el padrón para los comicios del 26 de octubre

Mención a Llaryora

“Yo lo que digo es que odiar al peronismo, al kirchnerismo, al peronismo, odiarlo y pensar que la única solución es erradicarlo, me parece que es algo que nos ha llevado a un lío”, sostuvo el gobernador.

“¿Vos crees que esa gente piensa eso?”, preguntó Pagni.

Y Kicillof respondió: “No lo sé. Porque alguno…”

Y luego el periodista volvió a preguntar: “¿Hay vergüenza de ser peronista?”

Y el gobernador bonaerense contestó: “No, porque Llaryora claramente se identifica”.

Rectores sobre el Presupuesto 2026 anunciado por Milei: "Consolida el ajuste sobre el sistema universitario"

Consensos

“Pero empiezan ni esto ni aquello. Me parece que los consensos que hay que buscar para salir de la situación que está engendrando Milei y la que va a engendrar si sigue haciendo lo que está haciendo, me parece que son más amplios y que tienen que ser más basados en determinadas cuestiones que hay que resolver en la Argentina”, evaluó en otra parte de la entrevista.

“No se puede, por ejemplo, desindustrializar al Argentina, no se puede hacer un gobierno antiproductivo, no se puede despreciar la pérdida de trabajo, hay que proteger el trabajo y el salario”, concluyó Kicillof.