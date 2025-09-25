El jefe de Gabinete Guillermo Francos se mostró este jueves con el expresidente Mauricio Macri en un encuentro que generó atención en plena campaña electoral, a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Al mediodía, la reunión se dio de manera casual cuando ambos dirigentes coincidieron en el lujoso Hotel Four Seasons, donde se celebraba el 95º aniversario de la histórica unificación del reino de Arabia Saudita.

Semanas atrás, Francos había señalado en una entrevista radial: “Tenemos que seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa”. Allí, dentro del espacio libertario, las posturas sobre el rol del líder del partido amarillo en la campaña, sin embargo, permanecen divididas.

En plena tensión entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO de cara a las elecciones del 26 de octubre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, coincidió en un evento con Mauricio Macri y destacó el “cordial intercambio” que mantuvieron.

En su cuenta de la red social X, Francos difundió el encuentro: “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi”, escribió, y agregó: “Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países”.

Sumado a eso, Francos destacó con satisfacción: “Allí mantuve un cordial intercambio con Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”. Por su parte, el expresidente no publicó ni replicó nada sobre el encuentro.

Al mismo tiempo que Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, representan la postura dialoguista dentro de la coalición, desde otros sectores descartaron una reunión conjunta a corto plazo: “No creo que Mauricio tenga mucho para aportar”, señaló un interlocutor cercano al despacho presidencial a la agencia Noticias Argentinas. Además, los equipos de campaña advierten que la experiencia del exmandatario no compensaría la “imagen negativa del 75%” que le atribuyen, por lo que descartan reeditar encuentros en la Quinta de Olivos, que en el pasado incluían menús de milanesas con ensalada.

La imagen de Francos junto a Macri se dio luego de que el expresidente reuniera esta semana a su equipo de candidatos de Propuesta Republicana (PRO) que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. A partir de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el objetivo fue revitalizar al espacio, que quedó eclipsado por el auge de La Libertad Avanza (LLA), y comenzar a delinear la estrategia electoral, después de la competencia conjunta.

A lo largo del encuentro, se pusieron en común las expectativas para octubre en cada distrito, cómo se encontraba la alianza a nivel local y los lineamientos de campaña. De acuerdo con fuentes presentes, hubo coincidencia en la necesidad de renovar el partido y en que, después de octubre, “comienza otra etapa para el PRO”.

Durante la antesala de la reunión, Macri tuvo un breve contacto con la prensa y se refirió al vínculo con el Gobierno, advirtiendo sobre los desafíos económicos que enfrenta la administración libertaria y destacando el equipo liderado por el ministro Luis “Toto” Caputo. Aseguró que es momento de actuar con prudencia y respeto, y remarcó que su rol es aportar tranquilidad, sin apostar a que cuanto peor, mejor, porque lo peor afecta a todos los argentinos.

La reunión contó con la presencia de los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos) y Ana Clara Romero (Chubut, de manera virtual). Además, participaron el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

