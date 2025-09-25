La CNE establece que “está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel” dentro del cuarto oscuro en el marco de las elecciones legislativas 2025 que se desarrollarán el 26 de octubre y precisó que la multa podría alcanzar los $77.062 pesos. El artículo 128 de la ley que regula la votación a nivel nacional, determina que el sufragante que sea detectado por las autoridades de mesa donde vota es de “hasta 200 módulos electorales”, cuyo valor individual es de $385.31.

La sanción económica está prevista en el artículo 71, inciso G del Código Nacional Electoral (CNE) , que fija las acciones que no se encuentran permitidas por parte de los electores durante el fin de semana en el que se celebrarán los comicios.

El monto fijado funciona como un disuasivo fuerte para quienes pretendan documentar su voto, ya sea por descuido, humor o por presión de terceros. Se trata de una medida clave para proteger el voto libre y evitar que los electores puedan ser forzados a demostrar a quién votaron.

En las elecciones de octubre de 2025 se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas), además de cargos provinciales y municipales según el territorio distrital. Será la primera elección legislativa nacional con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) , que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias.

El sistema BUP busca simplificar y transparentar el voto. No obstante, este nuevo esquema trae aparejadas mayores responsabilidades y penas para los electores que concurran a las urnas dentro de un mes para participar en las elecciones legislativas 2025 .

El día de la elección, el procedimiento será sencillo pero estricto:

Identificación: el elector se presenta en la mesa con su DNI. Entrega de material: el presidente de mesa le dará una BUP y un bolígrafo. Ingreso a la cabina: se ingresa solo y en secreto. Selección: se marca una opción por categoría (en Provincia de Buenos Aires, solo se votan diputados nacionales). Doblar la boleta: siguiendo las indicaciones del dorso. Depositar en la urna: acto final que asegura el carácter secreto del sufragio.

Después de haber seleccionado la opción electoral de preferencia, la BUP debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso e introducida en la urna.

El 1° de octubre del corriente año, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.781, por medio de la cual se estableció la Boleta Única de Papel como mecanismo para sufragar en las elecciones para cargos electivos nacionales.

La reforma dispuesta constituye un cambio de paradigma en materia electoral, e importa la modificación estructural del sistema por el que todos los ciudadanos del país ejercen su derecho al voto.

