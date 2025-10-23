Elecciones 2025: qué es la encuesta de boca de urna

En cada jornada cívica, el boca de urna en Argentina se convierte en tema de debate. Estos relevamientos, efectuados a la salida de los establecimientos dispuestos para la concurrencia de los electores, buscan anticipar cómo votó la ciudadanía en las elecciones 2025. Son encuesta rápidas y anónimas que aunque pueden ofrecer una orientación preliminar, cuentan con un margen de error elevado, debido a factores como sesgos en la muestra.

Suelen ser elaborados por consultoras privadas, universidades o equipos de investigación en opinión pública.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece reglas claras sobre qué se puede difundir y qué no. La legislación prohíbe la publicación de encuestas de boca de urna, proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21 horas, horario en el que la autoridad electoral habilita la difusión de los primeros datos oficiales provisorios.

Elecciones legislativas 2025

La restricción alcanza tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales y redes sociales. La CNE advierte que los periodistas, medios o consultoras que vulneren la prohibición que regirá duante las elecciones 2025 pueden recibir multas de entre $10.000 y $100.000, además de eventuales inhabilitaciones.

¿Qué datos se podrán difundir durante la veda electoral de las elecciones 2025?

- Participación ciudadana en las urnas.

- Normalidad del acto electoral y aspectos logísticos.

- Apertura de mesas, cantidad de electores habilitados y niveles de concurrencia.

- Encuestas previas al día de la elección, siempre que se hayan publicado hasta las 8 de la mañana del viernes anterior.

Entender qué es y cómo se usa el boca de urna resulta clave para evitar confusiones, leer los números con prudencia y no caer en conclusiones apresuradas mientras se esperan los datos oficiales del escrutinio provisorio.

En Argentina seguirá las mismas pautas de los comicios anteriores, con la salvedad de ajustes metodológicos que cada empresa introduzca para mejorar la precisión de los datos divulgados.

Escrutinio electoral

Las 3 elementos que componen el boca de urna

- Muestra representativa: los encuestadores aplican un muestreo por estratos (sexo, edad, nivel socioeconómico) para aproximarse lo más posible a la composición del padrón.

- Carácter anónimo: las respuestas se depositan en sobres o dispositivos electrónicos, de modo que el encuestado no se sienta observado ni condicionado.

- Cobertura territorial: se seleccionan mesas de todo el país, incluidas zonas urbanas y rurales, para evitar sesgos geográficos.

Este último, es el único que tiene valor jurídico ante la Justicia Electoral. Debido a ello, los analistas sugieren que “cualquier proyección debe tomarse con cautela”.

