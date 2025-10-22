Cuáles son los 5 documentos válidos para votar en las elecciones legislativas 2025

El Gobierno nacional, a través de su sitio oficial, precisó los 5 documentos válidos para votar en las elecciones legislativas 2025 del próximo domingo 26 de octubre. Será obligatorio presentar una identificación física válida ante las autoridades de mesa. Desde la cartera oficial advirtieron que no se puede concurrir con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco con el Documento Nacional de Identidad en el celular.

La documentación que acredite la identidad a la hora de sufragar debe ser la misma con la que figuran los electores en el padrón definitivo de los comicios legislativos.

Los fiscales de las elecciones legislativas 2025 verificarán tanto el estado en el que se encuentra, como así también la correspondencia exacta con los datos registrados. De acuerdo a lo establecido por la Dirección Nacional Electoral, la legislación no permite emitir el voto con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado.

Elecciones legislativas 2025

En el caso de los DNI verdes, las variantes como duplicados o ejemplares con letras también están contempladas: los ejemplares con letras siempre se consideran posteriores a los numerados, según la Dirección Nacional Electoral.

Elecciones legislativas 2025: los 5 documentos válidos para votar

De acuerdo a la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las elecciones legislativas 2025 son los siguientes:

- Libreta cívica

- Libreta de enrolamiento

- DNI libreta verde

- DNI libreta celeste

- DNI tarjeta

En ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa. Como así tampoco estarán habilitadas fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del documento requerido

Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar en las elecciones legislativas 2025 , los ciudadanos pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:

El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE). El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.

Padrón electoral

Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.

Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

