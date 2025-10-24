Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en CABA

El próximo 26 de octubre, CABA votará a sus representantes para renovar trece bancas para diputados y tres bancas en el Senado en el marco de las elecciones legislativas 2025. Una por una las listas completas de cada alianza política por la que optarán los porteños en las urnas. Quiénes son los principales candidatos de La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Coalición Cívica y Ciudadanos Unidos.

Se renueva la representación de todas las provincias en la Cámara de Diputados, hay ocho distritos que eligen senadores y la Ciudad de Buenos Aires es uno de ellos. La cabeza de cada fuerza política para los comicios del próximo domingo.

Lista de diputados nacionales de la Libertad Avanza en CABA

La lista de candidatos a diputados por CABA de La Libertad Avanza es liderada por el abogado y ex consejero de la Magistratura en el período comprendido entre 2010-2014, Alejandro Fargosi. En su incipiente carrera en el terreno de la política, integró el partido conservador “Valores para mi País”, creado en 2009 por la ex legisladora Cynthia Hotton.

Candidato a primer diputado nacional por La Libertad Avanza, Jorge Fargosi

Javier Milei eligió a una figura que supo ser cercana a la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, junto a quien fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas (Celtyv), creado en 2006 y presidido por la titular del Senado.

El jurista consignado como la cara visible de los oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) estará acompañado por: Holzman, Patricia; Emma, Nicolás; Ajmechet, Sabrina; Giampieri, Antonela; Leone, Andrés; Trimarchi, Valeria; Pedrosa, Fernando; Araujo, María Fernanda; Saponaro, Lautaro; Linik, Paloma; Bensusan, Juan y el ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Mauricio Macri, Fernando De Andreis.

Lista de candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria en CABA

La cabeza de lista de diputados nacionales de Fuerza Patria en CABA está representada por el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires y economista, Itai Hagman.

Hagman participó activamente en espacios políticos y fundó la agrupación La Mella, que rápidamente ganó protagonismo en la vida universitaria. En 2010, fue elegido presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), ámbito que lo llevó a conocer a Juan Grabois, con quien fundó el partido Frente Patria Grande.

El segundo lugar en la nómina porteña para la Cámara Baja es ocupado por la ex funcionaria de Alberto Fernández, Kelly Olmos, quien supo desempeñarse como ministra de Trabajo en el Poder Ejecutivo nacional tras la renuncia de Claudio Moroni.

Primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Itai Hagman

Los integrantes que completan la lista de diputados de Fuerza Patria en CABA son: Roberto, Santiago; Cámpora, Lucía; Giacomini, Ernesto; Brawer, Mara; Tufaro, Juan José y Salvo, Natalia.

Lista de candidatos a diputados por Ciudadanos Unidos en CABA

La cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por Ciudadanos Unidos en CABA en la elecciones 2025 es el actual presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y actual senador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau.

Primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, Martin Lousteau

En los comicios legislativos del 26 de octubre, el economista encabezará la boleta del frente que a nivel nacional empujan los gobernadores de Provincias Unidas.

La lista completa de Ciudadanos Unidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Piera Fernández; Gustavo Marangoni; Yessica Barreto; Roy Cortina; Dolores Martínez; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero; Jorge Giorno; Silvia Pace; Facundo Del Gaiso y Vanina Squetino.

Lista de candidatos a diputados nacionales por Potencia

El ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa y actual y actual diputado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por Potencia. Se trata de uno los espacios liberales que se oponen al armado de La Libertad Avanza integrado por sectores de la UCR, el MID y el partido UNIR ( Partido Nacionalista Constitucional).

La lista completa para la Cámara de Diputados en las elecciones 2025 de Potencia: Bernarda Fait; Leopoldo Sahores; Isabel Cospito y Carlos Rodríguez.

Primer candidato a diputado nacional por Potencia, Ricardo López Murphy

Lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Izquierda Unidad

La dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas y abogada argentina Myriam Bregman es quien encabeza la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda Unidad por CABA.

El segundo lugar en la nómina lo ocupa el presidente del Partido Obrero (PO) desde el 2019 e integrante del Bloque Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) desde el 10 de de diciembre del 2021: Gabriel Solano.

La Lista completa del Frente de Izquierda Unidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mercedes De Mendieta; Patricio Del Corro; Celeste Fierro; Rosa Mariano y Vanina Biasi.

La lista de candidatos a diputados en CABA por Movimiento Ciudadano

Alejandro Katz; Diana Miaffa; Gabriel Puricelli Yáñez; María Rachid; Pedro Nuñez; Valeria Llobet; Adrián Helien; Valeria Odetti; Julián D’Angelo; Ana Wortman; Juan Martin Graña; Silvia Sánchez Puch y Fernando Suárez.

La lista de candidatos a diputados en CABA por Nuevo MAS

Winokur, Federico; Azriel Alonso, Violeta; Brito, Matías; Unidad Popular; Lozano, Claudio; Koutsovitis, Eva; Baldiviezo, Jonatan; Brugo, Nina; Bergel, Pablo

Lista de candidatos a diputados en CABA por el Partido Comunista

Antonella, Bianco; Ignacio Cámpora; Rocco, Carbone; Manuel, Santos Iñurrieta

Lista de candidatos a diputados en CABA por Integrar

Amoroso, Daniel ; García, Claudio "Turco"

lista de candidatos a diputados en CABA por el Movimiento Plural

La lista de candidatos a diputados nacionales por CABA para las elecciones 2025 por el Movimiento Plural: Marcelo, Peretta; Jimena Arce, Castiñeira; Elsa Aurora, Nieto.

Lista de candidatos a diputados por CABA por Para Adelante

Sergio, Abrevaya; Viviana, Dirolli; Martin, Borgna, Mirn, Biglione, Fernando, Gril; Fernando; Jorge, Rosario.

Candidatos a senadores nacionales en CABA en las elecciones 2025

Cuáles son los candidatos a senadores nacional por CABA de La Libertad Avanza

Patricia Bullrich; Agustin Monteverde Monteverde; Pilar, Ramírez; Carlos, Torrendell

Candidatos a Senadores Nacionales por Fuerza Patria

El expresidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires y estará acompañado por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Candidatos a senadores nacionales por CABA en las elecciones 2025

Candidatos a Senadores Nacionales por la Coalición Cívica

- Campagnoli, Marcela

- Cingolani, Claudio

Candidatos a Senadores Nacionales por Ciudadanos Unidos

- Ocaña, Graciela

- Ocampo, Martín

Candidatos a Senadores Nacionales por Movimiento Ciudadano

- Paulón, Esteban

- Soldano, Daniela

- Goldstein, Guillermo

- Blanco, María Clara

Candidatos a Senadores Nacionales por Para Adelante

- Manes, Facundo

- Pitiot, Carla

Candidatos Senadores Nacionales por el Frente de Izquierda Unidad

- Castillo, Christian

- Trimarchi, Mercedes

Candidatos a Senadores Nacionales por Ucedé

- Guelar, Diego

- Minassian, Luciana

Candidatos a Senadores Nacionales por Potencia

- Paleo, Juan Martín

- Paulessu, Ana

Candidatos a Senadores Nacionales por Movimiento Plural

- D'Elía, Gustavo

- Funes Llanezza, Mariana

- Nuevos Aires

- Rombolá, Agustín

- Damil, Marina

- Calandín, Edgar

Candidatos a Senadores Nacionales por el Partido Comunista

- Elger, Ariel

- Giniger, Nuria

Candidatos a Senadores Nacionales por el Nuevo MAS

-Heberling, Héctor "Chino"

-D'Ambrosio, Belén

Candidatos a Senadores Nacionales por el Frente Patriota Federal

-Romero, Ángel

-Quidonoz, Alicia

