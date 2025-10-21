Elecciones legislativas 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

En el marco de las elecciones legislativas 2025, La Libertad Avanza (LLA), Fuerza Patria, el Frente de Izquierda y la Alianza de Provincia Unidas, junto al resto de alternativas electorales, dieron a conocer sus listas de diputados por la provincia de Buenos Aires que se disputarán los votos de los ciudadanos el próximo domingo 26 de octubre. Tras la renuncia de José Luis Espert como cabeza del oficialismo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) oficializó a Diego Santilli como su reemplazante.

Sin embargo, la boleta quedó impresa con la imagen del ex candidato. En este escenario, se encuentra circulando un posteo falso que señala que los electores deben aclarar su voto en caso de optar por el actual representante de la LLA. En relación con ello, la CNE afirmó que “lo que circula, es totalmente falso”

El "fantasma" de José Luis Espert no abandona a Diego Santilli: "Si ganamos el domingo, nos pelamos todos"

Uno por uno, los representantes de las fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral en la Provincia de Buenos Aires, para renovar 35 bancas en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza (Lista 503)

El primer candidato de la alianza de La Libertad Avanza, será el diputado nacional Diego Santilli, quien estará secundado por la ex vedette y modelo argentina, Karen Reichardt. Le sigue, el presidente de la LLA a nivel bonaerense, Sebastián Miguel Pareja.

¿Cómo quedó conformada la lista del oficialismo?

Diego Santilli y Karen Reichardt

Diego César Santilli ; Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt"); Sebastián Miguel Pareja; Gladys Noemí Humenuk; Alejandro Ángel Carrancio; Johanna Sabrina Longo; Alejandro Oscar Finocchiaro; Miriam del Carmen Niveyro; Sergio Daniel Figliuolo (alias "Tronco"); Giselle Castelnuovo; Álvaro García; Maria Florencia De Sensi; Joaquín Patricio Ojeda; María Luisa Gonzalez Estevarena y Hernán Urien.

Voto tijera: Santilli promete pelarse con el "El Gordo Dan" si gana las elecciones

Alianza Fuerza Patria (Lista 507)

Por Fuerza Patria, el primer candidato a diputado nacional será el ex canciller y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana. A sus 75 años encabezará la lista para la Cámara de Diputados nacional por la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el mayor número de votantes.

La referente del Frente Renovador y actual presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, María Jimena López, se convirtió en la primera mujer en la lista para Diputados Nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires.

Taiana: “Este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala, hay que tener fuerza política para cambiarlo”

Primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana

La lista completa de Fuerza Patria para el 26 de octubre:

Jorge Enrique Taiana; María Jimena López; Juan Grabois; Vanesa Raquel Silei; Sergio Omar Palazzo; María Teresa García; Horacio Pietragalla Corti; Agustina Lucrecia Propato; Hugo Antonio Moyano; Fernanda Díaz; Sebastián Galmarini; Ramona Fernanda Miño; Hugo Rubén Yasky; Marina Dorotea Salzmann; Nicolás Alfredo Trotta.

Alianza Potencia (Lista 504)

La primera candidata a diputada nacional por “Potencia” será la ex vicepresidenta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la gestión de Macri, María Eugenia Talerico, quién propone que “Buenos Aires patee el tablero” de la coparticipación federal el domingo en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Es abogada experta en temas de integridad financiera y fundadora del medio de comunicación independiente, “Será Justicia”. Quien la secunda como compañero de lista, es el arquitecto especializado en hábitat y desarrollo urbano, y ex aliado de Javier Milei, Ricardo Inti Alpert.

Javier Milei confirmó que va a "reacomodar el gabinete" tras las elecciones

Lista completa de candidatos a diputados nacionales

María Eugenia Talerico; Ricardo Inti Alpert; María Sofía De Hagen; Fernando Pablo Mascetti; Flavia Noelia Acuña; Miguel Ángel Echeverria; Eva Beatriz Gigena; Ricardo José Stoddart; Amalia Francini; Carlos Manuel Álvarez; María Gabriela Hernández; Aníbal Anselmo Cevasco, Cecilia Virginia Rumi González; Marcelo Fabián García; Ariana Magalí Schiavi.

Alianza Provincias Unidas (Lista 508)

El primer candidato a diputado nacional por la fuerza política “Provincia Unidas” es Florencio Randazzo, exministro del Interior y Transporte, quien actualmente es diputado de la Nación y, cuyo período en el recinto culmina el 9 de diciembre del corriente año.

Primer candidato a diputado nacional por Provincia Unidas, Florencio Randazzo

La lista completa de "Provincias Unidas" para las elecciones legislativas 2025.

Aníbal Florencio Randazzo; Margarita Rosa Stolbizer; Emilio Monzó; Danya Verónica Tavela; Alfredo Remo Lazzeretti; Andrea Carola Almental; Osvaldo Raúl Cáffaro; Josefina Lauria; Julio Enrique Pasqualín; María Silvina Green Asteazarán; Sergio Omar Buil; Natalia Lorena Dziakowski; Julio Daniel Dunogent; Graciela Nora Rego; Oscar Héctor Alva.

Coalición Cívica - ARI (Lista 47)

Juan Manuel López; Elsa Esther Llenderrozas; Lisandro Fabián Hourcade; Maricel Etchecoin; Moro Matías, Yofe Nadia, Graciela Porro Román ; Luján Bouvie María ; Victoria Borrego; Héctor "Toty" Flores; Graciela Norma Andrada; Pablo Antonio Zubiaurre; Nilda Gabriela Zapata; José María Fernández; Anahí Silvina Bilbao; Eduardo Jordán.

Unión Liberal (Lista 153)

Roberto Horacio Cachanosky; Griselda Mirian Romariz; Hugo Eduardo Bontempo; Patricia Marcela Heltner; Alejandro Raúl Mansilla; Evangelina Noemí Martín; Francisco Antonio Soraci; Mónica Alejandra Leguizamón; Leonardo Maximiliano Panebianco, Vanessa Mariel Spinola Torres; Cristian Sebastián León; Romina Victoria Trotta; Ramón Argentino Palacios; Bianca Giangrande; Francisco Sicardi de Estrada.

Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)

Ricardo Luis Alfonsín; Marina Cassese; Gustavo Fernando López; María Celina Sburlatti; Hugo Adolfo Maltempo; Julia Larcamón; Manuel Martín Canay; Carina Ester Zeli; José Luis Fabris; Marianela Islas; Santiago Luis Hernández; Gabriela Alejandra Adorno; Germán Kohl; Mónica Beatriz Sequeira; Christian Carlos Greco.

Nuevo Buenos Aires (Lista 221)

Santiago Cúneo; Mara Yanina Ordoñez; Raúl Germán Biaggioni; Nydia Ximena Caligiuri

Ramón Garcés; Alessandra Minnicelli; Adrián Ricardo Salbuchi; Ofelia Aída Barbe; David Andrés Moreyra; Susana Elena Rojas; Claudio César Orellano; Vilma Josephine Biro Alemán; Horacio Eladio Burgos; Débora Raquel Anselmino; Alejandro Rogelio Cabello

Frente de Izquierda - Unidad (Lista 506)

Nicolás Del Caño; Romina Del Plá; Juan Carlos Giordano; Mónica Schlotthauer; Alejandro Bodart; Ana Paredes Landman; Néstor Pitrola; Nathalia Inés González Seligra; Eduardo Ayala; Luana Simioni; Sebastián Rodríguez; Jorgelina Matusevicius; Federico Novo Foti; Norma Inés Lezana; Ariel Marcelo Somer

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)

Fernando Andrés Burlando; Fabiana Gabriela Martín; Fabián Raúl Amendola; Silvia Fabiana Petroff; Javier Ignacio Baños; Vanesa Judith Sosa; Carlos Alberto Giuliani; María Lorena Pagano; Adolfo Martín Leguizamón Peña; Carina Alejandra Arraygada; Germán Rodrigo Francone; Alejandra Leonor Rodríguez; Sebastián Lautaro Federico SLPizer; Rosa del Valle Lazo; Claudio Alejandro Papasidero Ricco.

Frente Patriota Federal (Lista 95)

Alberto Samid; María Cristina Dip; Alejandro Carlos Biondini; Marisa Cecilia Scarafia; Martín Adán Iodko; Eliana Solange Ott; Diego Ariel Carlomagno; Sandra Marcela García; Valentino Bellini; Yolanda Beatriz Kayser; Claudio Hernán García; Yanet Daiana Etcheverry; Americo Antonio Fresca; Mariana Paula Patricia Mollo; Sebastián Jorge Salvador Bustamante.

Alianza Unión Federal (Lista 501)

Fernando Gray; María Laura Guazzaroni; Federico Martelli; Analía Elisabet Pérez; Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire; Carina Mabel Biroulet;l Ángel Alberto García; Gisela Elizabet Oliva; Mariano Fernandino; Rosana Tortosa; Alejandro Luis López; María Isabel Casas; Guido Ignacio Mengia; Romina Soledad Rojas; Ernesto Fabián García.

Nuevos Aires (Lista 502)

Sixto Cristiani; Catalina Achilli; Leandro Damián Nievas Offidani; Milagros Ayelén Alfonso; Cristián Alejandro Ruiz; Romina Elizabeth Díaz; Tomás Joaquín Cuervo; Rosana Cecilia Sobré; Cristian Fabián Quillotay; Nerea Silvina.

