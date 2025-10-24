El próximo 26 de octubre se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Si bien Santa Fe ya aplicaba este sistema en sus comicios locales, será la primera vez que lo utilice para la elección de representantes a nivel nacional.

En este caso, la boleta es distinta para cada distrito, dado que determinan sus representantes en el Congreso Nacional. Esta vez, los votantes santafesinos seleccionan nueve diputados.

Elecciones legislativas 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo es la Boleta Única de Papel 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó a los ciudadanos los modelos de BUP que se usarán en cada provincia durante los siguientes comicios. En el caso de Santa Fe, la boleta tiene 16 fuerzas políticas que presentan junto a sus respectivas listas. Así quedaron las listas:

Partido Autonomista (Lista 36) : Raimar Ataide Da Costa, Noelia Samanta Vanina Mirabella, Chavo Ventura, Jesica Romina Reyes y Pedro Héctor Mariani.

Igualdad y Participación (213) : Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González y Romina Sotelo.

Republicanos Unidos (219) : Luciano Chano Rossi, Georgina Montalbano Bogey, Rubén Óscar Voisard Rezola, Romina Soledad Giménez y Gastón Iván Méndez.

Provincias Unidas (503) : Gisela Scaglia, Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi y Natalia María Verónica Corona.

Coalición Cívica ARI (47) : Eugenio Malaponte, María Inés Masino, Carlos Javier Pujol, Andrea Martínez y Lautaro Candioti.

Fuerza Patria (505) : Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Óscar Cachi Martínez y Fernanda Gigliani.

Política Obrera (92) : Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice.

Nuevas Ideas (227) : Eze Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla y Daniel Caramutti.

La Libertad Avanza (96) : Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Loana Ravera y Germán Cristian Pugnaloni.

Defendamos Santa Fe (504) : José Gaspar Lattuca, María Noel Montenegro, Manuel Alejandro Lafarga, Floriana Belén Marconi y Néstor Enrique Maggi.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (502) : Franco Casasola, Carla Deiana, Adolfo Columbich, Fernanda Gutiérrez y Nicolás Rapanelli.

Movimiento Independiente Renovador (177) : Juan Carlos Blanco, Silvia Cristina Attorresi, Roberto Edgardo Forchetti, Claudia Mariel Ramírez y Víctor Hugo Gauna.

Compromiso Federal (82) : Gabriel Felipe Chumpitaz, Polaca Alejandra Latosinski, Federico Eduardo Cutruneo, Claudia Beatriz Giménez y Daniel Eduardo Hansen.

Partido Fe (77) : Pamela Ivana Perino, Juan Atilio Flaherty, Aldana Mariela Peirotti, Héctor Reynaldo Cardozo y Silvia María de Lourdes Elías.

Frente Amplio por la Soberanía (501) : Carlos Alfredo Del Frade, Gabriela Adelina Sosa, Luciano Martín Vigoni, Vanesa Gabriela Oddi y Pablo Francisco Bosch.

Movimiento al Socialismo (13): César Rojas Esquivel, Ayelén Velizan, Iván Pilcic, Marianela Ponce y Luis Nine.

Legislativas del domingo 26: claves para entender el sistema electoral argentino | Perfil

Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó un video explicativo que muestra el paso a paso de la votación con la boleta única de papel y cómo seleccionar cada categoría de cargos.

Para realizar el proceso correctamente, se deben seguir los siguientes pasos: