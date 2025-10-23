Elecciones 2025: cómo votar desde el exterior

Los argentinos que residen fuera del país pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales, siempre que tengan registrado en su DNI el domicilio en el exterior. Además, deben estar inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior, creado por la Ley 24.007.

Este registro permite que quienes viven fuera de Argentina participen en la elección de cargos nacionales —presidente, vicepresidente, senadores y diputados— desde el país donde residen.

A diferencia de los electores en territorio argentino, para los residentes en el exterior el voto no es obligatorio. Esto significa que quienes no puedan o no deseen participar no recibirán sanciones. El objetivo de esta modalidad es facilitar la participación sin penalizar la inasistencia, teniendo en cuenta las distancias y limitaciones logísticas que existen en el extranjero.

Modalidades disponibles: presencial o por correo

Para las Elecciones Legislativas 2025, el Ministerio del Interior y la Cancillería informaron que el voto podrá emitirse de dos formas:

- Presencialmente en embajadas o consulados habilitados.

- Por correo postal, una alternativa incorporada por primera vez en este proceso electoral, que busca ampliar la participación ciudadana desde el exterior.

Ambas modalidades son excluyentes entre sí: quien se inscribe para votar por correo no podrá hacerlo de forma presencial.

Cómo votar de forma presencial

La modalidad presencial implica acercarse el domingo 26 de octubre a la sede diplomática o consular asignada, con el DNI argentino actualizado y el domicilio exterior asentado.

El horario de votación será el mismo que en Argentina, de 8 a 18 horas. Cada representación informará el lugar exacto del comicio. Por ejemplo, los residentes en España podrán votar en el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján en Madrid.

Voto por correo postal: la gran novedad de 2025

El Decreto 239/2025 reglamentó la implementación del voto postal, que permite votar sin asistir físicamente al consulado. Los electores inscriptos reciben un sobre con la boleta única o el material electoral, lo completan y lo devuelven por correo antes del plazo límite.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) es la encargada de habilitar la inscripción digital para esta modalidad, que suele abrirse entre 150 y 120 días antes de la elección.

Fechas clave y plazos

Los plazos administrativos son fundamentales:

- El cambio de domicilio en el DNI debía realizarse antes del 19 de abril de 2025.

- La inscripción para el voto postal estuvo abierta entre el 29 de mayo y el 28 de junio.

- Los reclamos al padrón se presentaron hasta el 30 de junio.

Cumplir estos pasos garantiza la inclusión en el padrón consular correspondiente.

Dónde consultar el padrón

Los electores pueden verificar si están correctamente inscriptos en el padrón ingresando a www.padron.gov.ar. Allí deberán seleccionar la opción “Argentinos residentes en el exterior” e ingresar su número de DNI. En caso de errores, el sistema indica cómo presentar reclamos ante la CNE o el consulado correspondiente.