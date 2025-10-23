La Coalición Cívica finalizó su campaña porteña exigiendo "llevar al Congreso a legisladores que tengan las manos limpias"

Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, candidatos a diputado y senadora nacional, respectivamente, por la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, finalizaron este miércoles 22 de octubre su campaña de cara a las elecciones legislativas con un acto que reunió a militantes y vecinos en las Barrancas de Belgrano. “El domingo tenemos que llevar al Congreso a legisladores que tengan las manos limpias y que nos cuiden”, remarcaron.

Cierre de Campaña Coalición Cívica 2025 con militantes y vecinos

“En la Argentina la Coalición Cívica es imprescindible. Necesitamos que un espacio honesto y gente preparada que nos represente en el Parlamento. Transitamos 25 años sin una objeción a nuestra honestidad y con un gran trabajo en la defensa de los valores que nos constituyen y las causas que nos enorgullecen como argentinos”, señaló Reyes.

Campagnoli, por su parte, remarcó que “la Coalición Cívica tiene que estar en el Congreso para poder seguir trabajando para que las peleas que nos convocan, como el Garrahan, la educación pública, la defensa de los jubilados y las pymes, se vean representadas como lo hicimos hasta acá”.

Del cierre de campaña también participaron la diputada nacional Paula Oliveto, el presidente del partido Maximiliano Ferraro, el exlegislador nacional Fernando Sánchez, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero y los candidatos a senadores y diputados que comparten lista con Campagnoli y Reyes.

Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Fernando Sánchez fueron algunas de las figuras presentes en el cierre de campaña

Las declaraciones de Hernán Reyes sobre sus objetivos en el Congreso

Cuando fue elegido por su partido para postularse como candidato a diputado, Reyes afirmó “vamos a representar a los argentinos que tienen una vocación de ceñirse a la ley, al respeto por la Constitución y a la división de los poderes del Estado, y de terminar definitivamente con la corrupción”.

Hernán Reyes

Y luego agregó: “Hay un espacio político vacante, alejado de los extremos y que escapa al enfrentamiento permanente, y que vamos a ir a representar. Los argentinos nos merecemos cuidar el esfuerzo que hemos realizado para terminar con los populismos y la radicalización”.

Para cerrar advirtiendo: “Queremos terminar con una lógica de extremos y apostar a fondo a un país con equilibrio fiscal, anticorporativo, solidario y con un plan de crecimiento. Hay que llevar y proponer al Congreso un acuerdo que establezca las condiciones para que los argentinos podamos crecer sostenidamente. Para eso necesitamos instituciones fuertes e inversión pública sostenida en las personas: educación, salud, y ciencia”.

HM/DCQ