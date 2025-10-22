Mauricio Macri se fotografió con los candidatos del PRO en CABA y Buenos Aires: "Tienen todo mi apoyo"

Mauricio Macri se tomó una foto con los candidatos del PRO para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, que luego subió a su cuenta oficial de X. El expresidente aparece en el centro, rodeado por Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. El exmandatario escribió junto a la imagen: “Los candidatos tienen todo mi apoyo. El domingo en Capital y Provincia de Buenos Aires votamos la lista LLA+PRO!".

Posteo de Mauricio Macri

Florencia De Sensi reposteó el tuit y escribió: “El PRO este domingo va a acompañar el cambio como desde hace 20 años”. Fernando de Andreis también compartió el posteo de Macri en su cuenta de X y agregó: “¡Vamos! El domingo todos con LLA + PRO. En Capital lista 501 / Patricia Bullrich - Alejandro Fargosi”. Antonela Giamperi replicó el tuit del expresidente, y le agregó: “¡Gracias, Mauricio! ¡Hay equipo! El 26/10 decidimos si seguimos avanzando o volvemos atrás”. Finalmente, Sánchez Wrba compartió el posteo de Macri y le sumó: “Este domingo es con la alianza PRO + La Libertad Avanza. ¡No aflojemos!”.

Posteo de Javier Sánchez

Esta foto aparece luego de conocerse el conflicto entre el partido de Mauricio Macri y la LLA en La Matanza. El miércoles pasado, el PRO decidió sacar a sus fiscales del distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires por una disputa entre Finocchiaro y Luis “Lucho” Ontiveros, que responde a Sebastián Pareja, el armador bonaerense de los libertarios.

Una fuente del PRO habló con PERFIL y reveló “Finocchiaro propuso 1.000 fiscales para colaborar con la elección, pero hay un quilombo grande, porque Ontiveros juntó guita de empresarios y la guita no aparece. Además, en los últimos días, lo que vino pasando fue que este tipo (Ontiveros) decidió correr a la gente que Patricia Bullrich había aportado para la campaña y para la fiscalización. También corrió a Leila Gianni y a su gente, desestimó el ofrecimiento de Finocchiaro de los primeros 800 y después de los 1.000 fiscales para el domingo. Así que Finocchiaro dijo ‘bueno, listo, no vamos a colaborar'”.

Posteo de Florencia De Sensi

La situación se agravó esta semana, cuando Finocchiaro intervino en la asignación de escuelas: “Después de la reunión del jueves pasado, hubo una reunión local en La Matanza, en la que participaron todos los dirigentes, coordinadores y referentes de los dos partidos. Salimos todos contentos. Pero el lunes Finocchiaro se puso a llamar a los fiscales de Ontiveros y eso cayó mal”.

Posteo de Anto Giamperi

La fuente libertaria que habló con PERFIL admitió que “la reacción de Ontiveros fue desmedida porque, en un día, ¿a cuántas personas podés llamar? ¿Diez, veinte? Al lado de los 3.000 fiscales que tenemos, no es nada. Intercedí para que la situación no pase a mayores y Finocchiaro me respondió que ‘a Ontiveros lo voy a cagar a trompadas’”.

Y sumó un detalle importante: "Finocchiaro tiene poder de fuego, por eso todos los medios ahora están hablando de esto. Pero es todo una operación, porque el tipo piensa que Ontiveros ‘es un negro peronista’, mientras que él es un exministro y se cree rubio y de ojos celestes”,

En ese contexto de tensión creciente, Macri decidió mostrar el apoyo a sus candidatos y, al mismo tiempo, reafirmar que sigue vigente su alianza con LLA, con la foto que acaba de compartir.

Posteo de Fernando de Andreis

El mensaje de Mauricio Macri sobre Fernando de Andreis el 21 de octubre

El expresidente salió a respaldar al candidato a diputado con una muy leve referencia a la alianza del PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. En su cuenta de X, escribió: “Mi voto es para Fernando De Andreis, será un gran diputado del PRO. Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado”.

Solo al final, el expresidente hizo referencia a su alianza con LLA: “El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO”.

HM/DCQ