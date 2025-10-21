Durante la mañana de este martes, el expresidente Mauricio Macri llamó la atención con una curiosa publicación de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en la que llamó a votar por Fernando de Andreis, el quinto candidato a diputado nacional en CABA por la alianza La Libertad Avanza (LLA) - PRO, pero no por Patricia Bullrich o Alejandro Fargosi, quienes encabezan las listas del espacio.

"MI VOTO ES PARA FERNANDO DE ANDREIS, SERÁ UN GRAN DIPUTADO DEL PRO", sostuvo el exmandatario a través de su cuenta de X y agregó: "Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El expresidente sostuvo que De Andreis "está preparado, es idóneo y leal" y aseguró que "va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina" y que "será un gran diputado". "El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO", reiteró al cerrar su mensaje.

Macri no fue el único en apoyar al quinto candidato de la lista de la alianza LLA-PRO. Clara Muzzio, la vicejefa de Gobierno de Buenos Aires, también se sumó a la misma postura y agregó: "YO VOTO A FERNANDO DE ANDREIS. El domingo 26 voto a la Lista 501 / LLA + PRO porque defiendo el cambio y no quiero la vuelta del kirchnerismo".

"Gracias Mauricio por tu apoyo!", se limitó a responder De Andreis el candidato respaldado por el expresidente. No obstante, en los comentarios de la publicación principal no tardaron en aparecer usuarios asegurando que no acompañarán el pedido de Macri en su tibia referencia a apoyar la unión de espacio amarillo con el violeta.

Diego Santilli confirmó nuevos encuentros entre Javier Milei y Mauricio Macri: "Deberían ponerse de acuerdo en cinco temas"

Es válido mencionar que De Andreis, quinto candidato a diputado nacional por CABA en la boleta de la alianza LLA-PRO, es muy cercano a Macri y ocupó el cargo de Secretario General de la Presidencia durante su gobierno al frente de la Nación de 2015 a 2019.

El candidato respaldado por el exmandatario comenzó su carrera política en Fundación Creer y Crecer en 2002, continuó con la fundación de la juventud del PRO y en 2007 asumió como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Más tarde, en 2009, encabezó la lista de candidatos del PRO para la Legislatura porteña.

En su carrera política, De Andreis también fue jefe del bloque de Propuesta Republicana desde 2011, asumió como presidente de la Autoridad de Turismo de CABA en 2013, y fue jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta para la Jefatura del Gobierno en 2015.

Lo que llamó la atención del posteo de Mauricio Macri no fue el respaldo a De Andreis, sino su falta de apoyo público a los candidatos que encabezan las listas de la alianza LLA-PRO, como Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, realizando un tibio llamado a apoyar la unión de los espacios pero sin pronunciarse explícitamente a favor de LLA.

Desde su lugar, el candidato que ocupa el quinto lugar para diputados nacionales por CABA, sostuvo que "los votos enojados terminan con Cristina bailando en el balcón", alertando de que la situación "es realmente binaria" y recordando que "el resultado es decisivo para la continuidad democrática".

"Los que dividen el voto y se desvían hacia fuerzas alternativas, lo único que harán es contribuir a que el kirchnerismo el domingo cuente los resultados a su favor. Con estas palabras no trato de persuadir a los militantes de fuerzas secundarias; le hablo a los demás, a los votantes del PRO. El PRO está en la lista 501 que va en alianza con LLA. Todas las otras opciones juegan a favor del kirchnerismo. El domingo 26, vota la lista LLA+PRO (501)", concluyó.

AS.