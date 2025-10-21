Elecciones Legislativas: “El Gobierno quiere que se cuente todo el país para que haya un resultado global”

En función de describir el clima político en la previa de las elecciones y los posibles cambios que podrían darse en el gabinete del presidente Javier Milei, este medio se contactó con el periodista, Alejandro Gomel.

Alejandro Gomel detalló la agenda de campaña de Javier Milei: “Va a hacer una de esas recorridas con megáfono en mano en una caja de una camioneta, va a volver con ese esquema allí en la provincia de Córdoba, en una provincia donde, bueno, los números que manejan aquí es que puede haber cierta paridad”.

La expectativa del Gobierno con la provincia de Córdoba

Asimismo, explicó que desde el Gobierno “algunos se ilusionan con incluso ganar ahí la provincia” y adelantó que, “el cierre va a ser el jueves en Rosario, donde también vienen corriendo de atrás en el Gobierno, pero también hay ahí una esperanza de poder llegar a ganar esa elección”.

Gomel relató un conflicto inusual que se coló en la agenda política: “Hay otra discusión que se está dando, medio insólita, pero que se metió la Cámara de la Nación Electoral, se va a expedir la justicia electoral en el día de hoy, que es la manera en que se va a presentar, por lo menos de manera oficial, los resultados electorales”.

La pretensión del Gobierno en cuanto a la exposición de los resultados

Según explicó, “el Gobierno quiere que desde la página oficial de la Junta Electoral, la Cámara Electoral, se cuente todo el país como una sola elección y haya un resultado global de todo el país”, ya que “la Libertad Avanza, como tal, participa en los 24 distritos del país, mientras que el peronismo, como Fuerza Pátria, está en 10 o 11 distritos”.

“Hasta en eso se están discutiendo y están peleando para lo que puede pasar el domingo a la noche. ¿Qué especulan aquí? Bueno, que después de haber tocado un piso en el rebote y que pueden mejorar la performance electoral y llegar por lo menos a una situación más o menos de paridad con el peronismo”, agregó el periodista.

Sobre los posibles resultados del domingo, aseguró: “Cuando empiezan con el análisis más fino de cuál es el objetivo para el Gobierno de esta elección es llegar a los 90 diputados propios, tener un bloque más robusto de poder bloquear los dos tercios que la oposición tuvo durante, sobre todo en los últimos meses, que tuvo maltraer al Gobierno, que le volteó los vetos”.